Українська IT-компанія EPAM збільшила операційний дохід на 55% порівняно з минулим роком

Чистий операційний дохід української ІТ-компанії ЕРАМ за третій квартал 2024 року зріс на 55% у порівнянні з третім кварталом 2023 року.

Про це сказано у фінансовому звіті компанії, передає ЕП.

Зокрема, за результатами третього кварталу 2024 року виторг зріс до $1,16 млрд, що на $15,4 млн (1,3%) більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. На постійній валютній основі без урахування виходу з ринку Росії дохід знизився на 0,3%.

Чистий операційний дохід за загальноприйнятими стандартами обліку (GAAP) становив $177 млн, що на 55,2% більше порівняно з $114 млн в третьому кварталі 2023 року.

Чистий прибуток компанії в третьому кварталі становить понад $136 млн. Загалом за дев'ять місяців 2024 року компанія отримала $351 млн чистого прибутку.

Прибуток на акцію (EPS) збільшився до $2,37 (на 43,6%), а за не-GAAP — до $3,12 (на 14,3%).

За 2024 рік EPAM прогнозує дохід у діапазоні від $4,68 млрд до $4,69 млрд, із яких 2,4% – це неорганічний дохід, 1,2% з котрого надходить від компанії NEORIS (EPAM Systems у вересні придбала консалтингову компанію NEORIS з головним офісом у Маямі, – ред.)

Операційний прибуток прогнозується за 2024 рік на рівні 11,0-11,5% від виторгу. Прогноз прибутку на акцію – від $7,78 до $7,86.

За четвертий квартал 2024 року компанія очікує дохід у діапазоні $1,205-$1,215 млрд, операційний дохід прогнозується в діапазоні 10,5-11,5% від доходу, прибуток на акцію за GAAP – $1,73-$1,81.

Також читайте: Доходи половини найбільших ІТ-компаній в Україні торік зменшились. Серед причин – виведення бізнесу та виїзд фахівців

Раніше повідомлялося, що EPAM прозвітувала про фінансові результати за другий квартал 2024 року. Так, доходи EPAM знизилися на $23,6 млн, що на 2% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, та склали $1,15 млрд.

У травні EPAM Systems опублікувала фінансовий звіт за останній квартал (до 31 березня 2024 року, після чого вартість акцій компанії впала з $249 до $181.