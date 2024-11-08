Фонд держмайна з 13 спроби знайшов покупця на Білгород-Дністровський порт

Фонд державного майна україни 8 листопада провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". У торгах взяв участь лише один учасник.

Про це йдеться в даних "Prozorro.Продажі", передає LIGA.net.

Як повідомляється, за стартової ціни 88,99 млн грн ТОВ "Топ-Оффер" Євгена Богуславського запропонувало за лот 90 млн грн і з урахування ПДВ повинно сплатити 108 млн грн.

Про покупця

Євген Богуславський – власник фінансової компанії "Інкам". На початку 2023 року фірма на замовлення неназваного інвестора придбала лот "МР Банку", куди входили права вимоги за кредитом із заставою фітнес-клубу Tsarsky City Resort на вул. Старонаводницькій у Києві.

Пізніше він намагався приватизувати Київський протезний завод, але поступився переможцю – власнику "Великої Кишені" Роману Луніну.

На початку вересня директорка Білгород-Дністровського порту Оксана Кіктенко казала, що його приватизацією цікавилися ТОВ "МСП Ніка-Тера" – Дмитра Фірташа, "Потоки" – Вадима Єрмолаєва та "Нібулон" – Андрія Вадатурського. Проте Group DF Фірташа заявила, що не братиме участі в аукціоні.

Як повідомлялося, у вересні Фонд державного майна скасував десятий аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Білгород-Дністровський морських торговельний порт". Торги за гібридною голландською моделлю (зі зниженням ціни) мали відбутися 24 вересня. Стартова ціна лоту становила 88,99 млн грн.

Перед цим заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань зазначав, що польські інвестори розглядають можливість участі у приватизації Білгород-Дністровського порту.

Нагадаємо, перший аукціон із продажу Білгород-Дністровського морського порту, призначений на 3 березня 2023 року, визнали таким, що не відбувся.

13 березня того ж року ФДМУ провів повторний приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту, переможцем якого із пропозицією 264,12 млн грн стало ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова, однак він відмовився від купівлі порту на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу.

Подальші аукціони із продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту також не відбулися через відсутність учасників.

Про Білгород-Дністровський порт

ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський морський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Порт приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції.