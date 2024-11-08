Німеччина повернула власнику літак російського "Аерофлоту", який застряг у Мюнхені після вторгнення РФ в Україну

Німеччина повернула авіалайнер Airbus A320, який літав у складі російського "Аерофлоту" і застряг в аеропорту Мюнхена після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Цей літак виконував рейс із Санкт-Петербурга і приземлився в аеропорту Мюнхена 27 лютого, через три дні після початку повномасштабного вторгнення, але не зміг вилетіти у зворотньому напрямку, бо Німеччина закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній, пише Bild.

З того часу авіалайнер "Аерофлоту" простоював у мюнхенському аеропорту, а за його стоянку нараховувалася плата у розмірі від 340 до 560 євро на день.

Тож власник літака сплатив борг за паркування за увесь час, який сягнув 460 тисяч євро, але сподівається швидко повернути ці кошти, оскільки місячна оренда такого літака коштує близько 240 тисяч євро, зазначає видання.

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Судну дозволили залишити аеропорт, оскільки лайнер на 158 місць не належав самому "Аерофлоту", російський перевізник орендував літак у китайської компанії CMB Financial Leasing. Рік тому ця компанія вирішила повернути авіалайнер і подала відповідний позов. Однак через довгий простій літак втратив необхідні сертифікати для польотів у європейському авіапросторі, а їх відновлення зайняло значний час. Врешті лайнер залишив Мюнхен після ретельної технічної перевірки та отримання сертифікату льотної придатності.