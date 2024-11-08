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Новини
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Німеччина повернула власнику літак російського "Аерофлоту", який застряг у Мюнхені після вторгнення РФ в Україну

аэрофлот

Німеччина повернула авіалайнер Airbus A320, який літав у складі російського "Аерофлоту" і застряг в аеропорту Мюнхена після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Цей літак виконував рейс із Санкт-Петербурга і приземлився в аеропорту Мюнхена 27 лютого, через три дні після початку повномасштабного вторгнення, але не зміг вилетіти у зворотньому напрямку, бо Німеччина закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній, пише Bild.

З того часу авіалайнер "Аерофлоту" простоював у мюнхенському аеропорту, а за його стоянку нараховувалася плата у розмірі від 340 до 560 євро на день.

Тож власник літака сплатив борг за паркування за увесь час, який сягнув 460 тисяч євро, але сподівається швидко повернути ці кошти, оскільки місячна оренда такого літака коштує близько 240 тисяч євро, зазначає видання.

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Судну дозволили залишити аеропорт, оскільки лайнер на 158 місць не належав самому "Аерофлоту", російський перевізник орендував літак у китайської компанії CMB Financial Leasing. Рік тому ця компанія вирішила повернути авіалайнер і подала відповідний позов. Однак через довгий простій літак втратив необхідні сертифікати для польотів у європейському авіапросторі, а їх відновлення зайняло значний час. Врешті лайнер залишив Мюнхен після ретельної технічної перевірки та отримання сертифікату льотної придатності.

Автор: 

Німеччина (1904) росія (14585) санкції (4543) Аерофлот (30)


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Топ коментарі
+9
КАрочє з ліверною ковбасою всьо кацапи пАрєшалі...
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08.11.2024 15:02 Відповісти
+5
По суті - обман. Літак на 100% кацапський. Просто оформлений на китайців. Не доказано, але факт.
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08.11.2024 15:43 Відповісти
+3
Молодці німці, процес пішов.
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08.11.2024 15:17 Відповісти
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КАрочє з ліверною ковбасою всьо кацапи пАрєшалі...
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08.11.2024 15:02 Відповісти
Це не кацапский літак. Його аэрофлот орендував.
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08.11.2024 15:34 Відповісти
вся кацапія орендована у Китая
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08.11.2024 16:46 Відповісти
А чого тоді він майже три роки там стояв? Поки кацапня бацала докумєнти з ************?
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08.11.2024 16:48 Відповісти
Молодці німці, процес пішов.
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08.11.2024 15:17 Відповісти
Процес чого?
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08.11.2024 15:32 Відповісти
По суті, літак китайський. Що вам не подобається і що німці зробили не так?
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08.11.2024 15:35 Відповісти
По суті - обман. Літак на 100% кацапський. Просто оформлений на китайців. Не доказано, але факт.
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08.11.2024 15:43 Відповісти
Він і до 22-го року був власністю китайської компанії. В чому обман?
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08.11.2024 16:03 Відповісти
Чого тоді його майже три роки тримали німці?
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08.11.2024 16:50 Відповісти
Відповідь в останньому абзаці (Рік тому ця компанія вирішила повернути авіалайнер...)
І я впевнений, що німці ще три роки тому прискіпливо перевірили, кому належить затриманий борт. Педантизм німців добре відомий.
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08.11.2024 17:02 Відповісти
Чим доведеш?
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08.11.2024 17:21 Відповісти
Тупа бюрократія. Добре хоч змусили власника оплатити стоянку, хоча з юридичної точки зору це більше схоже на шахрайство.
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08.11.2024 15:27 Відповісти
і десятки літаків Боїнг які були в лізингу в мордорі не повернуті і до тепер літають.Це Захід не турбує? Незабаром побачимо західних лідерів на коранації карлика з кремля як властелина всієї планети.
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08.11.2024 16:18 Відповісти
Так повернула "власнику літака" - "аэрофлоту" чи китайській компанії - яка літак надала в аренду?
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08.11.2024 19:26 Відповісти
Потєплєніє .... Штольсик працюює..
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09.11.2024 01:06 Відповісти

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