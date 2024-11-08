Зупинка транзиту російського газу через Україну майже не вплине на ціни в Європі, – Bloomberg

Продовження транзиту російського газу через Україну мало б лише незначний вплив на європейські ціни на паливо цієї зими.

Про це пише Bloomberg із посиланням на оцінку аналітичної компанії Bernstein.

Незважаючи на те, транзит газу з наступного року не передбачається, несподіване його продовження призвело б лише до додаткових поставок близько 5 млрд кубометрів до кінця опалювального сезону. Це менше, ніж середній місячний імпорт у 2024 році.

За такого сценарію європейські ф'ючерси будуть лише на 1,4% нижчими від поточних рівнів протягом решти зимових місяців..

Якщо термін дії контракту на транзит газу закінчиться, це призведе до скорочення імпорту газу з Росії приблизно в два рази в наступному році порівняно з поточними обсягами.

До війни "Газпром" постачав у Європу більше третини газу, але з того часу регіон перейшов до диверсифікації поставок.

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між "Оператором ГТС" та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.