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Новини
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Неможливо використати за призначенням: Уряд скоротив фінансування ремонту доріг на Донеччині

Уряд скоротив фонд відновлення доріг на Донеччині на 226 тисяч

Кабінет Міністрів зменшив фінансування відновлення доріг на 226,2 тис. грн. Їх перенаправлять на інші потреби.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, Кабмін вніс відповідні зміни до постанови 2 липня 2024 року № 777 "Про виділення коштів з резервного фонду держбюджету для здійснення заходів, повʼязаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення".

"Зменшено, задля забезпечення ефективного використання коштів резервного фонду державного бюджету, на 226,289 тис. грн", – зазначив він.

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Як уточнив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, йдеться про зменшення фінансування відновлення доріг у Донецькій області.

"Їх більше неможливо використати за призначенням. З очевидних причин. Тепер кошти спрямують на інші потреби", – додав він у Telegram.

Як повідомлялося, у проєкті державного бюджету на 2025 рік закладають витрати на Державний дорожній фонд, у розмірі 43,2 млрд грн.

Автор: 

дороги (1589) Кабмін (7829) ремонт (1500) Дорожній фонд (22)


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Це ж "палІво" - того і прийняли....
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08.11.2024 18:16 Відповісти
А на "клумби"???
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08.11.2024 18:17 Відповісти
На них і перенаправлять, можеш не перевіряти.
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08.11.2024 21:21 Відповісти
а я і не сумнівався ні на хвилину....
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08.11.2024 21:50 Відповісти
не може бути......
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08.11.2024 18:53 Відповісти

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