Неможливо використати за призначенням: Уряд скоротив фінансування ремонту доріг на Донеччині

Кабінет Міністрів зменшив фінансування відновлення доріг на 226,2 тис. грн. Їх перенаправлять на інші потреби.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, Кабмін вніс відповідні зміни до постанови 2 липня 2024 року № 777 "Про виділення коштів з резервного фонду держбюджету для здійснення заходів, повʼязаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення".

"Зменшено, задля забезпечення ефективного використання коштів резервного фонду державного бюджету, на 226,289 тис. грн", – зазначив він.

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Як уточнив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, йдеться про зменшення фінансування відновлення доріг у Донецькій області.

"Їх більше неможливо використати за призначенням. З очевидних причин. Тепер кошти спрямують на інші потреби", – додав він у Telegram.

Як повідомлялося, у проєкті державного бюджету на 2025 рік закладають витрати на Державний дорожній фонд, у розмірі 43,2 млрд грн.