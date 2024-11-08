Правоохоронці викрили з початку року 2500 груп, які незаконно вивозили чоловіків за кордон, – МВС

Із початку 2024 року Нацполіція у співпраці з Державною прикордонною службою та СБУ "зупинила існування" 2500 груп, які займались організацією незаконного перетину кордону.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Суспільному.

"Ми говоримо про злочинні групи, які, наприклад, раніше займалися контрабандою, а потім переключились на організацію нелегального перетину кордону. Наразі більшість із цих справ вже на судових розглядах, а частина – ще в розробці. Але ми значно зменшили кількість людей, які залучені до цього злочинного бізнесу", – сказав він.

Міністр визнав, що до схем із незаконного перетину кордону бувають залучені й самі правоохоронці, прикордонники, а також посадовці на місцях.

"Але якби не було такого відносно відкритого кордону, то будь-кому, хто може бути залучений до подібних злочинних схем було б дуже важко перевести людину через кордон", – констатував Клименко.

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Як повідомлялося, у 2023 році в перетині державного кордону відмовлено більш ніж 45 тис. українців.