Європейські банки та страхові компанії продовжують працювати з тіньовим флотом РФ, – експерт

Деякі європейські банки та страховики продовжують фінансувати путінську війну в Україні через тіньовий флот.

Про це заявив співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Він нагадав, що нещодавнє розслідування Le Monde "Підставні компанії, кораблі-привиди та таємні трейдери: як Росія обходить західні нафтові санкції" розкрило масштабну схему, в якій фігурують найбільші європейські банки та страхові компанії.

За даними французьких журналістів, ключові організатори схем: Етібар Еюб – азербайджанський трейдер, що оперує з Dubai Platinum Tower та Тахір Гараєв – засновник Coral Energy. Обидва перебувають під розслідуванням Мін'юсту США (але не українськіх правоохоронців)

Структура тіньових операцій, за описом французьких розслідувачів, складається з так званих "Синіх команд", що становлять публічну частину – це Coral Energy (нова назва – "2Rivers"), офіційні контракти із західними банками та забезпечують "легальний фасад" операцій. Друга частина – "Червоні команди" – тіньова частина, що складається з Blackford Corporation, Nord Axis, Bellatrix Energy (вже у чорному списку США), які працюють напряму з російською нафтою.

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Схема роботи така: "Червоні команди" купують російську нафту та проводять перевалку в морі (наприклад, операція Osaka – Marlin-Lome). Далі змішують з іншою нафтою (навіть 1-2% достатньо для зміни походження). Після цього вже "Сині команди" продають "чистий" продукт.

"Тепер хто ці "Чисті" європейці з брудними руками – Société Générale, який заявляє про повну підтримку санкцій, виявляється, таємно фінансує (!) схеми обходу обмежень на 51,9 млн євро; Raiffeisen Bank, який також публічно засуджує агресію, але надав 2,2 млн євро на розвиток тіньового флоту; UBS, що пишається своєю репутацією, також тихо кредитує нафтові схеми путіна. Але банки – це лише верхівка айсберга. TotalEnergies, Shell та BP роками розповідали про "припинення роботи з росією".

Реальність ж вони продовжують закупівлі через підставні компанії, ігнорують походження нафтопродуктів та закривають очі на очевидні порушення. Страховики не відстають – британська West of England та норвезька Gard запевняють у "суворому дотриманні санкцій" але при цьому страхують перевезення вище цінової стелі, приймають фальшиві сертифікати походження та забезпечують роботу тіньового флоту", – пише експерт.

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Анатолій Амелін вважає, що Україна наразі може створити міжвідомчу групу з моніторингу тіньового флоту, ініціювати міжнародне розслідування, ввести санкції проти компаній-порушників, їх номінальних власників, бенефіціарів, менеджерів та вимагати від партнерів реального, а не декларативного дотримання санкцій.

"Поки Україна сама не почне жорстко тиснути на європейських партнерів і не створить дієвий механізм боротьби з тіньовим флотом – війна продовжуватиметься на гроші "цивілізованої" Європи. Європа продовжує грати подвійну гру – публічно засуджує агресію, але таємно фінансує путінську воєнну машину через банки, страховиків та нафтові компанії", – наголосив він.

Він нагадав, що експорт нафти це 25% доходів російського бюджету, з якого 30% витрат – це витрати на вбивство українців. А тіньовий флот щотижня приносить путіну на фінансування війни в Україні 1,3 млрд євро, а це 26 тис. Шахедів у найдорожчій комплектації (за $50 тис), якими кожного дня тероризують українців або 325 сучасних САУ 2С42 "Лотос" або 5 Ту-160, які пускають по Україні ракети.