"Укргазвидобування" запустило нову свердловину потужністю понад 100 тисяч кубометрів газу на добу

АТ "Укргазвидобування" (є частиною Групи Нафтогаз) запустило нову оціночно-експлуатаційну свердловину, яка дає 110 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що глибина свердловини становить 5 920 метрів, а родовищу, на якому її пробурили, вже понад 45 років.

Ідея буріння свердловини належить Оксані Щирбі з УкрНДІгазу. Отриманий результат повністю підтвердив розрахунки науковців інституту.

"Проєктна команда планує закласти на цьому родовищі ще дві нові оціночно-експлуатаційні свердловини. Хочу подякувати колегам за нові напрацювання з видобутку газу та конденсату на старих родовищах", – зазначив тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора "Укргазвидобування" Сергій Лагно.

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нагадаємо, наприкінці жовтня "Нафтогаз" запустив свердловину з дебітом 170 тис. кубометрів газу на добу за допомогою технології одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). Раніше свердловина давала 70 тис. кубометрів на добу.

Як повідомлялося, за підсумками січня-серпня 2024 року добувні компанії групи "Нафтогаз" – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 9,8 млрд кубометрів товарного газу, що на понад 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.