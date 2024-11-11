БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 522 20

За часи незалежності з України вивели за кордон понад $100 мільярдів,– АРМА

доллар

За понад 30 років незалежності з України за кордон було виведено понад $100 млрд.

Про це повідомила голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума під час круглого столу на тему "Як повернути в Україну заблоковані російські гроші", передає Укрінформ.

"Ми проаналізували, що станом на сьогодні можемо говорити про цифри більше $100 млрд як динамічну цифру, яка знаходиться за кордоном", – зазначила вона.

За словами очільниці АРМА, для повернення таких активів, агентство у липні 2023 року розробило та затвердило порядок реалізації арештованих активів за кордоном. Проте, відомство не може у такому випадку обирати покупця самостійно, а зобов’язане створити конкурсну комісію за участю представників Мінекономіки та Мін'юсту, які оберуть організатора торгів за вісьмома критеріями.

Читайте також: АРМА шукає управителя для елітного майна ексміністра МВС часів Януковича

Також Дума пояснила, що враховується досвід продажу подібних активів – для яхт це може бути світовий аукціонний дім, для нерухомості – агенція нерухомості, для творів мистецтва – спеціалізовані майданчики.

Як повідомлялося, на початку 2025 року в Україні має запрацювати оновлений Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ЄДРАА).

Автор: 

АРМА (424) актив (93)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Найбільше зброї продали Ющенко, Гриценко і Тимошенко протягом каденції Ющенко. Саме Ющенко остаточно роззброїв Україну...
показати весь коментар
11.11.2024 15:42
+3
А ще було ЧМП... Три сотні лише морських суден станом на 1991 рік...
До 1997 року віддерибанили під нуль! Чим не рекорд?
показати весь коментар
11.11.2024 15:24
+3
Ничего ни кому будет, так как и не будет ничего прихвостням Януковича. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
показати весь коментар
11.11.2024 20:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для начала пусть хоть начнут разбираться кто и куда загнал деньги с распродажи оружия и техники начиная с 1991-го года.Или пусть опять Кучма и честные полковники останутся безнаказаными.
показати весь коментар
11.11.2024 15:20 Відповісти
Найбільше зброї продали Ющенко, Гриценко і Тимошенко протягом каденції Ющенко. Саме Ющенко остаточно роззброїв Україну...
показати весь коментар
11.11.2024 15:42 Відповісти
НБ.
На Юща бочку котити не слід. Його повноваження обмежувались стінами його офісу, принаймні у внутрішній політиці. Залишки озброєнь додерибанювали Йуля з гриценком.
показати весь коментар
11.11.2024 16:11 Відповісти
Я тоді працював в аналітичному відділі "Нашої України". В 2007 хряпнув дверима і послав цих корумпованих псевдопатріотів відкритим текстом на ***. Партійний квиток "Нашої України" досі прикрашає мою вбиральню. Ви не в темі і не маєте найменшого уявлення про те хто, що, кому, за що...
показати весь коментар
11.11.2024 16:22 Відповісти
Що таке " більше" " менше "?
Розпродали 80- 90 відсотків арсеналу, що залишився від СРСР. Умовно за 5 років Ющенка і Гриценка розпродали 35 відсотків, Кравчуку -15, Кучми 30, інше за Януковича, як це змінює суть справи?
Тим більше, що влада Ющенко закінчувалася його прес секретарками і просто секретарками.
У парламентській республіці, без власної більшості у парламенті, Ющенко до грошей мав таке ж відношення, як Іспанський Король, якому часто затримують зарплату.
А грошима розпоряджаласть спершу космата Крадійка, а потім шлєпєр Янукович.
показати весь коментар
12.11.2024 01:01 Відповісти
А ще у Ющенко були куми... І вони дуже ативно керували...
показати весь коментар
12.11.2024 01:08 Відповісти
. Чим вони " керували"?
Хабарі за медальки брали, що Ющенко вішав, в той час, коли Матьківщини мать разом із Коломойским грабувала бюджет України на десятки мільярдів?
Чи пізніше, коли цим же займалися Янукович із Ахмєтовим?
показати весь коментар
12.11.2024 01:24 Відповісти
а з 2019 по 2022 85 військових заводів порізав на металобрухт
показати весь коментар
11.11.2024 17:00 Відповісти
А ще було ЧМП... Три сотні лише морських суден станом на 1991 рік...
До 1997 року віддерибанили під нуль! Чим не рекорд?
показати весь коментар
11.11.2024 15:24 Відповісти
За понад 30 років незалежності з України за кордон було виведено понад $100 млрд.
=========================================================
І що тепер? Шукають? Шукайте вітрі у полі. Суки та скоти.
показати весь коментар
11.11.2024 15:39 Відповісти
пока крупа ворует, её родственники работают прокурорами и депутатами - это замкнутая закальцованная система на себя. Они же её и будут искать.
показати весь коментар
11.11.2024 16:23 Відповісти
Каждый находящийся при власти - это потенциальный государственный преступник. Надо подойти к этому вопросу очень грамотно, усилить ответственность по уголовным статьям за преступление против государственной собственности. Хуже всего, что эти преступления продолжаются и сейчас, а полиция и прокуратура работают отвратительно, не работают на предупреждение преступлений. И таких преступлений очень много. Поэтому моё предложение я уже сказал, что надо делать. И плюс к этому введение смертной казни за преступления против государственного имущества и отмена всех нелепых законов с 1991-го года по сегодняшний день, в том числе закона о продаже земли. Ну не может без всенародного референдума быть решён вопрос с продажей земли и с приватизацией промышленности.
показати весь коментар
11.11.2024 15:59 Відповісти
Я цю куйню про виведені мільярди чую з виборів Кучми в 1994. Захід інвестував мільярди тільки при Ющенко, потів пожалів про це😆
показати весь коментар
11.11.2024 16:10 Відповісти
Тю... х...рово працюєте. Всього 100 лярдів??? Ви серйозно і це за 30 років?))) Тільки у однієї головихи мсек пару десятків мільйонів витрусили. І то, все ще не знайшли і напевно х...р вже хто буде шукати. А це не складна математика... тільки з 1000 корупціонерів "рангу крупа" це десять лярдів мінімум. І вона не з 1991 року на цій посаді. Зайдіть до будь якого керівника лісгоспу наприклад. Там ох...їти можна. Керівника районної газової контори, якоїсь районної структури. Майже всі на схємах. Область... ну це вже так, більш круть. В Києві, це взагалі інша планета. Про що ми говоримо. В полікліниках всрана медсестра свою целюлітну дупу без 200 грн. в кармані не підніме. А тут, за 30 років бл...дь 100 млрд.$ вимили. П...здабол...
показати весь коментар
11.11.2024 16:26 Відповісти
Треба щоб працювало правосуддя, всі злодії відомі,....
Але працюють рішали з мафією і владою разом на пограбування .
показати весь коментар
11.11.2024 18:36 Відповісти
Ничего ни кому будет, так как и не будет ничего прихвостням Януковича. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
показати весь коментар
11.11.2024 20:30 Відповісти
Ми не бідні, а дурні, якщо таке дозволяємо.
показати весь коментар
11.11.2024 22:44 Відповісти
цифры от балды взяты чтобы показать видимость работы, эти цифры не проверяемы,можно и 200 и 590 было написать!!на кого это расчитанно? а вот управление армы только за время войны украли более 100 миллиардов гривен,и эти цифры мы докажем!!!!
показати весь коментар
12.11.2024 07:03 Відповісти
Рекомендую прочитати Звіт ТСК під керівництвом Винника (2019 рік) "Про розкрадання у ЗСУ в 1991-2014 роках. Там все розкладено по поличкам -
хто, де, з ким і скільки. Звіт дуже об"ємний.
показати весь коментар
12.11.2024 09:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 