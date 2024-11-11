За часи незалежності з України вивели за кордон понад $100 мільярдів,– АРМА
За понад 30 років незалежності з України за кордон було виведено понад $100 млрд.
Про це повідомила голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума під час круглого столу на тему "Як повернути в Україну заблоковані російські гроші", передає Укрінформ.
"Ми проаналізували, що станом на сьогодні можемо говорити про цифри більше $100 млрд як динамічну цифру, яка знаходиться за кордоном", – зазначила вона.
За словами очільниці АРМА, для повернення таких активів, агентство у липні 2023 року розробило та затвердило порядок реалізації арештованих активів за кордоном. Проте, відомство не може у такому випадку обирати покупця самостійно, а зобов’язане створити конкурсну комісію за участю представників Мінекономіки та Мін'юсту, які оберуть організатора торгів за вісьмома критеріями.
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Також Дума пояснила, що враховується досвід продажу подібних активів – для яхт це може бути світовий аукціонний дім, для нерухомості – агенція нерухомості, для творів мистецтва – спеціалізовані майданчики.
Як повідомлялося, на початку 2025 року в Україні має запрацювати оновлений Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ЄДРАА).
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На Юща бочку котити не слід. Його повноваження обмежувались стінами його офісу, принаймні у внутрішній політиці. Залишки озброєнь додерибанювали Йуля з гриценком.
Розпродали 80- 90 відсотків арсеналу, що залишився від СРСР. Умовно за 5 років Ющенка і Гриценка розпродали 35 відсотків, Кравчуку -15, Кучми 30, інше за Януковича, як це змінює суть справи?
Тим більше, що влада Ющенко закінчувалася його прес секретарками і просто секретарками.
У парламентській республіці, без власної більшості у парламенті, Ющенко до грошей мав таке ж відношення, як Іспанський Король, якому часто затримують зарплату.
А грошима розпоряджаласть спершу космата Крадійка, а потім шлєпєр Янукович.
Хабарі за медальки брали, що Ющенко вішав, в той час, коли Матьківщини мать разом із Коломойским грабувала бюджет України на десятки мільярдів?
Чи пізніше, коли цим же займалися Янукович із Ахмєтовим?
До 1997 року віддерибанили під нуль! Чим не рекорд?
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І що тепер? Шукають? Шукайте вітрі у полі. Суки та скоти.
Але працюють рішали з мафією і владою разом на пограбування .
хто, де, з ким і скільки. Звіт дуже об"ємний.