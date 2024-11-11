За часи незалежності з України вивели за кордон понад $100 мільярдів,– АРМА

За понад 30 років незалежності з України за кордон було виведено понад $100 млрд.

Про це повідомила голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума під час круглого столу на тему "Як повернути в Україну заблоковані російські гроші", передає Укрінформ.

"Ми проаналізували, що станом на сьогодні можемо говорити про цифри більше $100 млрд як динамічну цифру, яка знаходиться за кордоном", – зазначила вона.

За словами очільниці АРМА, для повернення таких активів, агентство у липні 2023 року розробило та затвердило порядок реалізації арештованих активів за кордоном. Проте, відомство не може у такому випадку обирати покупця самостійно, а зобов’язане створити конкурсну комісію за участю представників Мінекономіки та Мін'юсту, які оберуть організатора торгів за вісьмома критеріями.

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Також Дума пояснила, що враховується досвід продажу подібних активів – для яхт це може бути світовий аукціонний дім, для нерухомості – агенція нерухомості, для творів мистецтва – спеціалізовані майданчики.

Як повідомлялося, на початку 2025 року в Україні має запрацювати оновлений Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ЄДРАА).