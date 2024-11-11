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Новини
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Індія хоче торгувати з Росією в рупіях для зменшення залежності від долара

індія

Індія виступає за те, щоб більше торгівельних угод із Росією здійснювалося в рупіях, оскільки це допоможе зменшити залежність країни від долара і частково ізолювати економіку від глобальних потрясінь.

Про це міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив на індійсько-російському бізнес-форумі в Мумбаї, пише Bloomberg.

"Взаємні розрахунки в торгівлі в національних валютах мають велике значення", – зазначив індійський  міністр.

"Наша двостороння торгівля сьогодні становить $66 млрд. Це робить мету досягти $100 млрд до 2030 року більш ніж реалістичною", – додав Джайшанкар. 

Торгівля між Росією та Індією зросла в п'ять разів за останні три роки через закупівлі Індією російської нафти. Розрахунки у місцевій валюті з деякими партнерами, такими як Росія, допоможе Нью-Делі зменшити залежність від долара та частково захистити свою економіку від глобальних потрясінь. Але ці зусилля поки не принесли бажаних результатів, зауважує Bloomberg.

Індія має великий торговельний дефіцит із Росією в розмірі $57 млрд, що означає, що вона купує у Москви більше, ніж поставляє. Це призводить до того, що Росія отримує більше індійських рупій, ніж їй потрібно для купівлі товарів, таких як електроніка, ліки, морепродукти та сталь.

Індія в основному імпортує нафту та оборонне обладнання з Росії, а також підтримує дружні відносини з Росією, незважаючи на заперечення таких країн, як Німеччина, Японія та США.

Росія своєю чергою хоче диверсифікувати торгівлю з Індією за рахунок збільшення частки несировинних і високотехнологічних продуктів, таких як "безпілотні технології" і відновлювані джерела енергії.

Раніше повідомлялося, що нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль у переробці російської сирої нафти, яка потім експортується в інші країни, у тому числі на Захід.

Індія в липні обігнала Китай якнайбільший у світі імпортер російської нафти, оскільки китайські нафтопереробники стали купувати менше сировини через зниження прибутку від виробництва палива. Частка російської нафти в загальному обсязі індійського імпорту в липні склала рекордні 44%, а обсяг імпорту зріс до 2,07 млн барелів на добу.

За підрахунками індійських ЗМІ, у 2023-2024 фінансовому році, що закінчився 31 березня, знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд, порівняно з 2022-2023 роками.

Автор: 

валюта (2159) Індія (357) росія (14164)


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рупії на срублі..економіка..
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11.11.2024 15:59 Відповісти
за нафту індуси платять кацапам рупіями і вони всі залишаються в банках індії, бо там за них нема що купувати - з таким самим успіхом можна платити фантиками
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11.11.2024 16:16 Відповісти
Всім упоратим валютодрочерам повідомляю: всі безготовікві гроші зберігаються на коррахунках в банках тих країн, де є їх емесійний та контролюючий орган. Безготівкові доллари умовно не перетинають кордони США, бо обліковубться на коррахунках тільки банків США, а перекази між кліентами поза країни змінюють баланс того чі іншого банка США між відповідними коррахунками банків відправників-одержувачів. Тобто всі доллари залишаються в США і не від того, що не можна на них щось купити, а тому що так влаштована фінансова система. Те саме відбувається з любою іншою валютою, будь то евро, рупії рублі та грн. та ще пофіг які. У евро є ньюанс, що є емісійний наддержавний орган, але суті це не міняє. За рупії не можуть купити все що заманеться по двум причинам: по-перше, контракти в рупіях важко украсти з контрагентами поза Індії, тому як валюта не конвертована,тобто не можливо поміняти одну валюту на іншу поза межами Індії, а по-друге, в середені Індії не можливо отоварити великі обсігі, бо немає ліквідних товарів, які би можна було продати в країні, яка імпортує з Індії
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11.11.2024 16:39 Відповісти
Можна і за ягель,шишки ,ріпу і т.д.і т.п .
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11.11.2024 16:06 Відповісти
Та хоч зарубки робіть
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11.11.2024 16:07 Відповісти
Бажаю індії якогось великого лиха... з неповагою, українка
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11.11.2024 16:15 Відповісти
Індія, найбільше, експортує в штати - $75.81B в 2023

Трамп вже озвучив, що країни, що відмовляються від долара в міжнародних розрахунках, будуть платити 100% мита на імпорт їхніх товарів до США.

Тому, яким би хитрожопим не був Моді, але американськи дід хитріший.
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11.11.2024 16:18 Відповісти

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