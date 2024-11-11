Індія хоче торгувати з Росією в рупіях для зменшення залежності від долара

Індія виступає за те, щоб більше торгівельних угод із Росією здійснювалося в рупіях, оскільки це допоможе зменшити залежність країни від долара і частково ізолювати економіку від глобальних потрясінь.

Про це міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив на індійсько-російському бізнес-форумі в Мумбаї, пише Bloomberg.

"Взаємні розрахунки в торгівлі в національних валютах мають велике значення", – зазначив індійський міністр.

"Наша двостороння торгівля сьогодні становить $66 млрд. Це робить мету досягти $100 млрд до 2030 року більш ніж реалістичною", – додав Джайшанкар.

Торгівля між Росією та Індією зросла в п'ять разів за останні три роки через закупівлі Індією російської нафти. Розрахунки у місцевій валюті з деякими партнерами, такими як Росія, допоможе Нью-Делі зменшити залежність від долара та частково захистити свою економіку від глобальних потрясінь. Але ці зусилля поки не принесли бажаних результатів, зауважує Bloomberg.

Індія має великий торговельний дефіцит із Росією в розмірі $57 млрд, що означає, що вона купує у Москви більше, ніж поставляє. Це призводить до того, що Росія отримує більше індійських рупій, ніж їй потрібно для купівлі товарів, таких як електроніка, ліки, морепродукти та сталь.

Індія в основному імпортує нафту та оборонне обладнання з Росії, а також підтримує дружні відносини з Росією, незважаючи на заперечення таких країн, як Німеччина, Японія та США.

Росія своєю чергою хоче диверсифікувати торгівлю з Індією за рахунок збільшення частки несировинних і високотехнологічних продуктів, таких як "безпілотні технології" і відновлювані джерела енергії.

Раніше повідомлялося, що нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль у переробці російської сирої нафти, яка потім експортується в інші країни, у тому числі на Захід.

Індія в липні обігнала Китай якнайбільший у світі імпортер російської нафти, оскільки китайські нафтопереробники стали купувати менше сировини через зниження прибутку від виробництва палива. Частка російської нафти в загальному обсязі індійського імпорту в липні склала рекордні 44%, а обсяг імпорту зріс до 2,07 млн барелів на добу.

За підрахунками індійських ЗМІ, у 2023-2024 фінансовому році, що закінчився 31 березня, знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд, порівняно з 2022-2023 роками.