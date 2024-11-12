Британський прем’єр закличе Байдена виділити $20 мільярдів кредиту для України до приходу Трампа, – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує закликати президента США Джо Байдена виділити кошти для кредиту Україні у розмірі $20 млрд до того, як Дональд Трамп вступить на посаду наступного президента США.

Як пише The Telegraph, Стармер наполягає на проведенні особистих переговорів із Байденом, коли вони обидва візьмуть участь у саміті G20 у Бразилії наступного тижня, передає Укрінформ.

Очікується, що британський прем’єр також скаже, що Україна має нарешті отримати дозвіл на запуск ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow вглиб Росії, проти чого виступає президент США.

Саміт у Ріо-де-Жанейро може мати вирішальне значення, оскільки союзники обговорюватимуть прискорення підтримки України, пише видання.

Один з акцентів лобіювання Лондона полягає в тому, щоб країни G7 – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США – виконали свої обіцянки щодо надання нових кредитів Україні.

Світові лідери "Великої сімки" ще в червні домовилися про виділення Києву $50 млрд, які частково фінансуватимуться за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, знерухомлених після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

США пообіцяли надати $20 млрд з $50 млрl, однак ці кошти ще не надані. Минулого місяця американська влада повідомила, що гроші готуються до виділення цьогоріч.

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Один з інсайдерів британського уряду, близький до політичних дискусій, сказав, що Лондон готовий тиснути на Байдена щодо виконання обіцянки.

Переговори Стармера на саміті G20 ще не узгоджені та не оголошені, однак представники Даунінг-стріт і Міністерства закордонних справ очікують, що двостороння зустріч з Байденом буде погоджена.

Очікується, що очільник МЗС Британії Девід Леммі наполягатиме на тих самих аргументах щодо надання кредитних обіцянок на зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Римі наприкінці цього місяця.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому президент Росії Владімір Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".