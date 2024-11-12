У проєкті бюджету на 2025 рік на виробництво зброї передбачені понад 55 мільярдів

Проєкт Державного бюджету України на 2025 рік передбачає понад 55 мільярдів гривень на виробництво озброєння й військової техніки.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у Telegram.

"Під час засідання уряду підтримали проєкт Держбюджету на 2025 рік. На виробництво озброєння й військової техніки загалом виділили понад 55 мільярдів гривень. Це більше, ніж було виділено на цей рік", – зазначив він.

Зокрема, на розвиток виробництва, розробку та впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення виділили 54,55 млрд грн. Це більша сума, ніж передбачено на цей рік – близлко 51 млрд.

Крім того, 500 млн грн на 2025 рік виділено на програму доступних кредитів для оборонних підприємств. Ця програма була створена цього року, і дає можливість виробникам брати кредити під 5% річних. Решту відсотків покриватиме держбюджет.

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Як повідомлялося, раінше Кабнет Міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Зокрема, уряд збільшив видатки бюджету на 50 млрд грн.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні.

Днем раніше Рада підтримала відхилену бюджетним Комітетом правку, яка скасовує збільшення видатків на виплату зарплат працівникам прокуратури на 3 мільярди гривень або на 37%.

Верховна Рада почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік" 20 вересня: до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри