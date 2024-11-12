ЄС почав готувати 15 пакет санкцій проти РФ. Коли його можуть ухвалити

Країни Євросоюзу розпочали роботу над 15 пакетом санкцій проти Росії. Для його ухвалення може знадобитися щонайменше кілька місяців.

Про це пише EUobserver із посиланням на європейських дипломатів, передає liga.net.

Зазначається, що є дві потенційні дати запровадження нового пакету санкцій.

Амбітніший варіант – до кінця угорського головування в ЄС, тобто до 31 грудня 2024 року. Один зі співрозмовників вказав, що дискусії починають під час головування Угорщини, бо на нього припадає тисячний день повномасштабної війни – 19 листопада 2024 року.

Більш реалістичний термін, за словами інших дипломатів, – до третьої річниці початку війни в Україні, тобто 24 лютого 2025 року.

Терміни можуть залежати від кількох факторів, включно й можливої протидії з боку Угорщини, яка зараз головує в ЄС і контролює порядок денний комітетів Ради ЄС, що займаються санкціями проти Росії, а також від можливих змін у політиці США після президентських виборів.

Поки що Брюссель тільки збирає пропозиції країн-членів щодо санкцій, тому говорити про конкретне наповнення пакета рано.

Відомо, що країни Балтії та Польща виступають за заборону імпорту російського скрапленого газу, а скандинавські країни хочуть посилити обмеження проти "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.

На порядку денному також обмеження доступу Росії до технологій, розширення "сірого списку" компаній з Китаю, Індії, Туреччини та ОАЕ, посилення контролю за обходом чинних санкцій.

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Посол України в ЄС Всеволод Ченцов сказав EUobserver, що Україна розраховує на закриття схем, які дозволяють Росії імпортувати електроніку для зброї.

"У жовтні проти України було застосовано понад 2000 безпілотників Shahed. Це означає, що понад 170 тис. мікрочипів, мікроконтролерів, процесорів і купи різних деталей, які мали бути заблоковані, були поставлені в Росію з-за кордону, зокрема, від компаній з Китаю, Європи, США", – сказав він.

У списку побажань України також заборона на імпорт у ЄС нафтопродуктів з Індії, вироблених з російської нафти. Україна також розраховує на санкції проти російських металів (титан, нікель, хром), хімікатів, зерна, добрив та урану, а також проти російських фінансових та IT-компаній.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо 275 осіб і організацій, задіяних у постачанні новітніх технологій і обладнання для військової промисловості Росії.