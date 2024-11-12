Влада Києва витратила 180 мільйонів на ремонти скверів і парків за рік

Від початку 2024 року комунальне об’єднання "Київзеленбуд" уклало 31 договір на ремонт та благоустрій парків у різних районах Києва на загальну суму 183 млн грн.

Роботи за всіма укладеними угода повинні виконати до кінця 2024 року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Найбільші підряди передбачають облаштування пішохідних та велодоріжок, встановлення МАФів, лавок, урн, декоративних навісів із гойдалками, облаштування газонів, поливально-зрошувальних систем, тротуарів, зовнішнього відеоспостереження, електроосвітлення, а також живих огорож із кущів, відновлення клумб та облаштування покриття для дитячих майданчиків.

Крім того, для ремонту скверу на перетині вулиці Кубанської України, 20, та проспекту Лісового, 31, у Деснянському районі замовили арт-об’єкт "Я люблю Лісовий" вартістю 643,08 тис. гривень (тут і далі ціни вказані з ПДВ). А для благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина замовили тіньову декоративну арку за 4,66 млн грн з доставкою.

Суміш насіння газонних трав для ремонту комплексного спортивно-ігрового майданчика з елементами інклюзивності у сквері ім. Кошиця біля Дарницької РДА замовили по 42,42 тис. грн за центнер, а для ремонту парку "Фестивальний" – по 22,68 тис. грн/ц, що майже вдвічі дешевше. Компанія "Трави України" продає газонну траву для посіву восени по 15,6 тис. грн/ц, що на 31-63% дешевше.

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Рослинну землю для скверу на перетині вулиці Кубанської України, 20, та проспекту Лісового, 31, в Деснянському районі врахували у кошторисі робіт по 888 грн за кубометр, для скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА її замовили по 456 грн, а для парку "Фестивальний" – по 210 грн за кубометр, що у 2-4 рази дешевше.

За даними аналітичної системи "Youcontrol", КО "Київзеленбуд" з жовтня 2023 року очолює Юрій Бахмат, який раніше керував управлінням розвитку природно-заповідного фонду та зеленого господарства у Департаменті захисту довкілля КМДА. Його дружина, Тетяна Бахмат, працює у КП "Дарницьке лісопаркове господарство" і в січні 2023 року придбала автомобіль Kia Sportage за 1 млн грн. Заробітна плата керівника "Київзеленбуду" (без відрахувань на податки) у 2023 році складала в середньому 58 тис. грн на місяць, а його дружини Тетяни – майже 28 тис. грн.

З березня 2024 року Нацполіція веде розслідування щодо ймовірної розтрати бюджетних коштів у "Київзеленбуді". Слідчі підозрюють, що посадовці організації, змовившись із керівниками шести підрядників, а саме: ТОВ "Буд-Компліт", ТОВ "Буд Альянс України", ТОВ "ІС Буд", ТОВ "ДСЗ", ТОВ "СК Нева+" та ТОВ "Еко Компані Сервіс", навмисно завищували ціни на матеріали та обсяги робіт, щоб збільшити загальну вартість контрактів.

Як повідомлялося, минулого року Нацполіція кілька разів проводила обшуки у "Київзеленбуді" в межах різних проваджень щодо розтрати коштів у попередні роки.

https://censor.net/biz/news/3436812/politsiya_znovu_provodyt_obshuky_u_kyyivzelenbudi_onovleno