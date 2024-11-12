Українців попередили про призупинення роботи великого пункту пропуску на кордоні з Молдовою

У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", що на кордоні з Молдовою, 13 листопада призупинять пропускні операції.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"За інформацією молдовських колег, 13 листопада 2024 року з 14:00 по 19:00 заплановано проведення технічних робіт, через що в пункті пропуску буде відключене електроживлення", – йдеться у повідомленні.

Тож, прикордонники закликали громадян врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину українсько-молдовського кордону.

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Як повідомлялося, у пункті пропуску "Росошани-Бричень", що на кордоні з Молдовою, 2 листопада було відсутнє світло, через що митний контроль громадян та транспорту не відбувався.

Крім того, пункти пропуску на кордоні з Молдовою не працювали й 7 листопада.