В Україні планують за два роки модернізувати понад 800 харчоблоків у школах і створити 12 фабрик-кухонь

В Україні заплановано модернізувати понад 800 харчоблоків у школах і створити 12 фабрик-кухонь у 2025-2027 роках.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Європейському регіональному саміті шкільного харчування 12 листопада.

"У 2025-2027 роках планується модернізація понад 800 харчоблоків та створення 12 фабрик-кухонь, які доставлятимуть їжу до цілої низки шкіл і дитсадків. Пілотний проект такої фабрики вже реалізований в Бучі на Київщині", – розповів Шмигаль.

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, у межах реформи шкільного харчування виконують модернізацію не тільки харчоблоків, а й самих залів шкільних їдалень, де безпосередньо харчуються діти.

Шмигаль своєю чергою акцентував увагу на трьох ключових напрямах, на яких уряд зосереджується в цій реформі.

"Перший напрям – це охоплення якнайбільшої кількості дітей. Станом на сьогодні 1,8 млн учнів середніх шкіл забезпечені харчуванням. Із них близько половини харчуються безкоштовно гарячими сніданками або обідами за рахунок коштів, які надає держава. Із цього навчального року безкоштовне гаряче харчування доступне для усіх учнів початкових класів. Для цього в 2024 році уряд спрямував на місця 2 млрд грн", – сказав Шмигаль.

Другий напрям – це збалансованість і якість харчування. За словами Шмигаля, здійснена велика робота з формування якісного шкільного меню, в основі якого – користь для здоров'я та інклюзивність, тобто врахування особливих дієтичних потреб кожної дитини.

"Відбуваються зміни в закупівлі продуктів. Орієнтуємося на локальних виробників, і таким чином стимулюємо фермерство та підприємництво", – додав прем'єр.

Третій напрям, який озвучив Шмигаль, – це інфраструктура здорового харчування. Здійснюється планомірна модернізація харчоблоків у школах усіх регіонів України, які до цього десятиліттями не оновлювалися.

"1,5 млрд грн ми виділили на капітальний ремонт шкільних їдалень та на закупівлю для них сучасного обладнання. Реалізуються 172 проекти, які створять комфортні умови приготування їжі та харчування для понад 150 тис. учнів", – також розказав прем'єр.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України виділив 7,5 млрд грн для побудови укриттів на прифронтових і прикордонних територіях. Це дасть змогу 100 тис. учнів повернутися в класи для залучення дітей до очного навчання.