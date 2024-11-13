Ціни на вершкове масло в країнах Євросоюзу з початку року зросли на 40%

Ф'ючерси на оптові поставки вершкового масла в Європейському Союзі з початку цього року зросли на 49,5%, досягнувши історичного рекорду у вересні – 8 150 євро за тонну. Станом на 11 листопада тонна масла на Європейській енергетичній біржі торгувалася за 7 850 євро.

Про це свідчать дані Trading Economics, передає LIGA.net.

Як зазначається, біржове підвищення цін зачепило й роздрібні ринки країн Євросоюзу. У Польщі масло з початку року подорожчало на 40% – до 8 злотих за стандартне пакування, і напередодні різдвяних свят варто очікувати подальшого зростання до 10 злотих.

У Німеччині зростання ціни становило 39,7% з початку року й досягло рекордного рівня: 250-грамова упаковка вершкового масла коштує в супермаркетах і дискаунтерах від 2,39 євро.

Подорожчання масла спричинене скороченням виробництва молока в Європі. Проблемою виявилася посуха, яка знизила доступність кормів, що своєю чергою призвело до зниження продуктивності корів.

Окрім того, деякі молочні стада в Європі також постраждали від епідемії блютангу, яка не лише обмежила виробництво молока, а й у деяких випадках змусила фермерів скоротити поголів'я.

Інший фактор, що вплинув на подорожчання, – це зростання витрат на електроенергію та транспортування в Європі, що призводить до збільшення цін на всіх етапах виробництва.

Як зауважує польське видання money.pl, частково проблему можна було б вирішити завдяки поставкам масла з України, якби не було труднощів з експортом української сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося, імпорт вершкового масла в Україну в першій половині жовтня порівняно з відповідним періодом вересня зріс на 76%.

За 10 місяців 2024 року товарообіг України склав $92 млрд. Так, протягом січня-жовтня в Україну імпортували товарів на суму $57,4 млрд, а експортували – на $34,6 млрд.

Детальніше читайте в нашому матеріалі "Імпорт зріс на 76%: Молочники попереджають про небезпечну ситуацію з вершковим маслом"