Понад 10 європейських оборонних компаній мають в Україні спільне виробництво або представництво, – Камишін

На сьогодні понад 10 європейських оборонних компаній мають або відкрите представництво, або спільне виробництво.

Про це на щорічних загальних зборах Європейської бізнес асоціації (ЄБА) в Києві повідомив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас є понад 10 європейських компаній, які мають різної форми щось спільне в Україні: або відкрите представництво, або відкрите спільне виробництво. У різній формі, але це понад 10 компаній. І тільки німецьких три компанії", – зазначив він.

Зокрема, Камишін назвав чудовим прикладом німецьку компанію, яка в Україні відкрила СП, і повністю фінансує ремонт німецької техніки за рахунок німецького бюджету силами українських працівників.

Однак він підкреслив, що для того, щоб закупити вироблене в Україні – потрібні кошти, нагадавши, що на цей рік спроможності українського оборонного комплексу – трохи більше $20 млрд.

"Поставлено буде – трохи більше 8. Тільки з однієї причини – у нас недостатньо коштів у бюджеті. На наступний рік ми можемо виробити 1,3 трлн грн, а в бюджеті – 716 млрд грн. Тому на закупівлі в Україні залишиться, за моєю оцінкою, не більше ніж $10 млрд, а спроможності ринку – вже $30 млрд", – сказав він.

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Камишін підкреслив, що тому Україна гостро потребує підтримки партнерів. Окремо він відзначив успіх "данської моделі", яка дає змогу залучати фінанси від партнерів в українське оборонне виробництво.

За словами радника президента, Україна, коли вступить до ЄС і НАТО, принесе велику цінність у сфері ОПК.

Як повідомлялося, у жовтні виробник французьких гаубиць Caesar відкрив дочірню компанію в Україні.