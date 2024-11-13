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Новини
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Мінагрополітики готує дорожню карту для переорієнтації держзакупівель на українські продукти

риба

Міністерство аграрної політики та продовольства ініціює переорієнтацію державних закупівель на користь українських продуктів.

Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль у Facebook.

За його словами, міністерство розпочинає політику реального імпортозаміщення в сфері продовольства.

"Наразі Мінагрополітики та продовольства разом з Кабміном напрацьовує чітку дорожню карту для переорієнтації держзакупівель. Починаємо з риби. Це позитивно вплине на платіжний баланс країни, створить додатковий попит на вирощену в Україні рибу та дасть поштовх для розвитку цієї галузі. І паралельно рухаємося по інших секторах", – наголосив він.

Коваль пояснив, що рибу державні структури сьогодні в більшості постачають з-за кордону. Зокрема, йдеться про хек, пангасіус та інші. Лише минулого року було закуплено імпортної риби на майже 40 млрд грн.

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Водночас у раціоні ЗСУ хек також можна замістити товстолобом і білим амуром. Головний дієтолог МОЗ підтвердив, що за енергетичними цінностями ці види риби не поступаються імпортним.

"Впевнений, в раціоні тих, хто закуповує за державні кошти, точно повинна бути українська риба. Наш патріотизм повинен проявлятися у всіх сферах. Економічний – не виключення. Українці мають підтримувати українське", – підкреслив Коваль.

Як повідомлялося, в Україні заплановано модернізувати понад 800 харчоблоків у школах і створити 12 фабрик-кухонь у 2025-2027 роках.

Автор: 

імпорт (2313) Мінагрополітики (1361) продукти (733) закупівлі (2605)


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Топ коментарі
+2
Читай Вікіпедія Оборонно-промисловий_комплекс_України
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13.11.2024 12:49
+2
Вот только толстолоб не заменит хек, ********* кости глотать.
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13.11.2024 13:22
+1
Аха, а на бамбасе в ЗСУ воюют одни негры, а в курске - одни поляки...а...а...
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13.11.2024 13:20
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Дуже цікаво,я що Україна проізводе сама?Раніше це була сировина у вигляді зерна,овочів,руди,та металів.Я зароз що,стендаперів,різні дебіл-шоу.Зараз повальне "надрочування" на бітки.Вона даже примітівну дешеву зброю не може виготовляти.
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13.11.2024 12:37 Відповісти
Читай Вікіпедія Оборонно-промисловий_комплекс_України
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13.11.2024 12:49 Відповісти
Вибачте,а яку "вікіпедію" читати?В сітці(інтернет) там є така адреса з закінченням "ru",us,ua,md та інші.Де правдива інформація?
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13.11.2024 13:28 Відповісти
Для тебе, мабуть, там де "ru"
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13.11.2024 14:32 Відповісти
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13.11.2024 15:21 Відповісти
Аха, а на бамбасе в ЗСУ воюют одни негры, а в курске - одни поляки...а...а...
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13.11.2024 13:20 Відповісти
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13.11.2024 12:53 Відповісти
Вот только толстолоб не заменит хек, ********* кости глотать.
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13.11.2024 13:22 Відповісти
Блин, так цей горе- министр НА КУХНІ НІ РАЗУ ТУ РИБУ НЕ ГОТУВАВ ОСОБИСТО
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13.11.2024 15:20 Відповісти
1.В мене питання - а де українські риболовні суда?
2. У Словаччині Чехії Угорщині масса фермерів вирощують карпів, т к це святкова риба. ЧОМУ УКРАЇНЦЯМ НЕ РОБЛЯТЬ НУЛЬОВІ ПОДАТКИ НА ЦЕЙ БИЗНЕС?
3. І ЩЕ РАЗ ПРО КАРПАТИ - вівцями з Карпат можно завалити усі арабські країни . Я вже не кажу про Україну. У супермаркетах вибір вівцятіни дуже слабенький і дорогий. Чому министерство не робить знижку податків і дотації фермерам?! До речі у Словаччини у Карпатах вирощують багато вівців для арабів
У ЕС фермерів додатують по крупному.
Ну і про швейцарські сирі і корів - де це усе в Карпатах ?
Пропоную цього міністра у відставку за тупість

нееть , ну ви подивитесь - він вирішив лишити українців морськоіриби , тобто БЕЗ ЙОДУ . І мабуть відкрити дорогу СПЕКУЛЯНАМ З ЕС.
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13.11.2024 15:19 Відповісти

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