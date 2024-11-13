За час повномасштабної війни в Україні зруйновані майже 10 тисяч кілометрів залізничних колій

Із початку повномасштабного вторгнення в Україні в 2022 році було пошкоджено, знищено або втрачено майже 10 тисяч кілометрів залізничних колій.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", передає Укрінформ.

"Із 24 лютого 2022 року було пошкоджено, знищено або втрачено майже 10 тис. км колій та 43 будівлі вокзалів. Також є пошкодження інших інфраструктурних об’єктів", – йдеться у відповіді компанії на запит журналістів.

За даними звіту Київської школи економіки (KSE), який охоплює період з лютого 2022 року по січень 2024 року, загальний обсяг пошкодженого залізничного полотна становить до 507 км, пошкоджено або знищено 126 залізничних вокзалів і станцій, з яких понад 55 на підконтрольній, а решта – на непідконтрольній Україні територіях.

Зокрема, понад 700 км залізничних колій знаходяться на тимчасово окупованій території. Загалом пошкоджено, знищено або втрачено 5,5 тис. будівель та близько 4 тис. споруд, що належать "Укрзалізниці". Крім того, рухоме майно акціонерного товариства, яке не було вивезене вчасно з цих територій, вважається втраченим, зруйнованим або викраденим військами агресора.

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Аналітики KSE оцінюють загальні прямі збитки, які були завдані залізничній інфраструктурі, в $4,3 млрд.

Утім, залізничники відновлюють пошкоджені ворогом колії. Так, з початку повномасштабного вторгнення частково та повністю відновлено понад 3,6 тис. км колій, 41 будівлю вокзалів та інші об’єкти інфраструктури.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку виділить 300 мдн євро на оновлення українського парку електровозів подвійного живлення. У межах позики "Укрзалізниця" зможе закупити 50 електровозів.