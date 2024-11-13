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Новини
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Суд ЄС не дозволив ДПСУ зареєструвати торговельну марку "Російський військовий корабель, іди на..."

марка

Державна прикордонна служба України програла в суді апеляцію на дозвіл зареєструвати у Євросоюзі торговельну марку "Русскій воєнний корабль, іди на …".

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

За його словами, відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) відмовилося зареєструвати таку торговельну марку ще в 2023 році. Суд загальної юрисдикції ЄС підтримав це рішення.

Як пише liga.net, у своєму поясненні суд наголосив, що фраза стала широковідомим політичним гаслом і символом боротьби України проти російської агресії. Вона використовувалася переважно в політичному, а не комерційному контексті.

Тож, суд зазначив, що знак не може виконувати основну функцію торгової марки, якщо споживачі бачать у ньому лише політичне послання, а не вказівку на походження товарів чи послуг.

Торгову марку Держприкордонслужба намагалася зареєструвати ще у 2022 році для широкого спектра товарів та послуг. Зокрема, випускати друковану продукцію, парасолі, одяг, брелоки тощо.

Як повідомлялося, навесні "Укрпошта" анонсувала новий поштовий випуск "русскій воєнний флот – до дна!", який є продовженням популярної серії поштових марок воєнного часу "русскій воєнний корабль … !".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) суд (3322) торгова марка (61) Євросоюз (5099) Йозвяк Рікард (1)


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Топ коментарі
+12
Яким боком ДПСУ до цієї фрази? Фраза належить конкретній людині, яка її вперше сказала.
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13.11.2024 13:48
+8
Я розумію патріотизм, ненависть до кацапні і все таке... Але ж треба хоч трохи розуму мати... Ну хто такі назви видумує?! Так як перейменували одну із FМ радіостанцій і назвали "Байрактар". Вже про той Байрактар ніхто і не згадує, він втратив актуальність. Тепер цю фразу ліплять туди куди вона взагалі не ліпиться... Ну шо за іміджмейкери такі дебільні? Мабуть у квартальних навчались?
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13.11.2024 14:34
+4
суди ЄС бояться посилати рашистських окупантів найух?
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13.11.2024 13:50
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Яким боком ДПСУ до цієї фрази? Фраза належить конкретній людині, яка її вперше сказала.
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13.11.2024 13:48 Відповісти
сказав то прикордонник і потім, до речі, благополучно в полон здався.
Що тут реєструвати?
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13.11.2024 14:38 Відповісти
Хотіли примазатись та заробити грошей.
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13.11.2024 15:00 Відповісти
Ще й ризикував життям, посилаючи рашистів на йух!
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13.11.2024 15:58 Відповісти
суди ЄС бояться посилати рашистських окупантів найух?
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13.11.2024 13:50 Відповісти
Найух!,),- це вже ескалація - кАнкрЄтная!,)),
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13.11.2024 15:44 Відповісти
Ти не зрозумів. Послали "найух" ДПСУ яка хотіла примазатись і заробити бабла на цьму.
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13.11.2024 20:45 Відповісти
Цікаво, що ти не знаєш, що в України синьо-жовтий прапор 😀 я теж на боці суда ЄС.
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13.11.2024 14:59 Відповісти
Сам зрозумів, що написав? Які кольори прапору України не знаєш, рідна мова українців для тебе "балачка хохлів та пі..ів", то виникає питання, що ти за один.
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13.11.2024 15:12 Відповісти
По-перше: видалив на я, а адмін.
По-друге: ти мені почав писати кацаплячою балачкою, чи вже забув? А хто хрюкає кацапською балачкою? Правильно. Перелічені істоти.
По-третє: вивчи кольори прапору України, патріот.
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13.11.2024 15:21 Відповісти
Є рюзге, а є їхні видресировані раби які цураються свого та лестяться до свого пана.
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13.11.2024 15:30 Відповісти
То вже не важливо хто там ким себе вважає, для кацапів всі хто послуговується їхньою балачкою їхні співвітчизники.
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13.11.2024 15:35 Відповісти
А Вам важливо, що там собі вважають хворі істоти з боліт? Завтра вони скажуть: "вважаємо, що блондинки - то наші прибічники!", то видасте закон про заборону блондінок? Та вони з знущаються з вас! Треба покласти бовт на всі їхні заяви.
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13.11.2024 16:13 Відповісти
Не треба пересмикувати, Ви чудово зрозуміли про що я. Вони сикаються до Казахстану, країн Балтії з закликами захищати не блондинок, а саме рюзге, і в України хочуть окупувати схід та південь, бо там хрюкають на кацаплячій, а отже їхні "землі". Ще двісті років тому був вислів, що цапія закінчується там де перестають говорити цапською. І це не говорячи про західних діячів таких як Маск та Трамп та подібних, котрі зявляли, що треба віддати схід та південь України кацапії адже там всеодно говорять на цапській, не тому що там живуть блондинки чи ховрахи-рокери, а саме тому, що говорять цапською.
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13.11.2024 16:31 Відповісти
Це Ви пересмикуєте. Нема тут жодних рюзге - є громадяни України. Якою б мовою вони не розмовляли - це не дає права будь-якій іншій країні нападати, окупувати та анексувати територію України, мовляв "там наши люде, бо болотна мова". Почитайте Статут ООН та міжнародне право. Отже, мова ні до чого. Вони хочуть віджати наші родючі грунти біля теплого моря, а для годиться - верзуть маячну про захис узьького ізига, а Ви ведетеся. Повторюю: геть не варто зважати - що вони там собі говорять, то хворі істоти. Мова, чи блондинки, чи ще якісь аргументи вони висувають - не треба це брати до уваги. Ну здихаєтеся Ви уззької мови, здихаєтеся блондинок - так вони іншу претензію висунуть.
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13.11.2024 20:10 Відповісти
та всі підтерлись тим міжнародним правом, і є тут рюзге, громадянство не надає національності. У мене немає бажання та часу щось комусь доводити, якщо не розумієш елементарного, то це твої проблеми.
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13.11.2024 20:56 Відповісти
Я не питав, чи підтерлися всі міжнародним правом. Я заперечую Вашу заяву про те, що будь-яка держава має право окупувати Україну на тій підставі, що громадяни України розмовляють тою чи іншою мовою. Ніт, не дає. Ви просуваєте болотний наратив про те: якщо в Одесі є рюзке, то Одеса має належати болоту. Ніт, не має. До того ж, в українському паспорті (це для Вашого відома) відсутня графа національність. Тому будь хто, в тому числі й Ви, може назватися будь-ким: рюзким, армянином, єрєєм, греком, або ж українцем - в тому числі із злочинною метою, не будучи таким насправді. Це бездоказова спекуляція. Юридично є громадянство України, або нема.
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13.11.2024 21:33 Відповісти
"Я заперечую" ще потужно обурся набрид своєю тупістю, йди гуляй.
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14.11.2024 10:14 Відповісти
Чи маєте аргументацію по суті? На який підставі визнаєте за іншими державами право на окупацію України під мовними гаслами?
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14.11.2024 10:32 Відповісти
Не тошни. Я вже все написав. Вільний. Гуляй.
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14.11.2024 10:44 Відповісти
Жінці своїй будете "тицяти", якщо маєте чим.
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14.11.2024 12:42 Відповісти
За то не переживай, можу навіть твоїй натицяти 😁 спеціальнео для "невдоволеного" 😁 повторюю втретє щоб вже дійшло, як жирафу на третій день,- шуруй на.
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14.11.2024 15:09 Відповісти
Для чого дозвіл ЄС. Нехай клепають на здоров'я.
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13.11.2024 14:31 Відповісти
Я розумію патріотизм, ненависть до кацапні і все таке... Але ж треба хоч трохи розуму мати... Ну хто такі назви видумує?! Так як перейменували одну із FМ радіостанцій і назвали "Байрактар". Вже про той Байрактар ніхто і не згадує, він втратив актуальність. Тепер цю фразу ліплять туди куди вона взагалі не ліпиться... Ну шо за іміджмейкери такі дебільні? Мабуть у квартальних навчались?
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13.11.2024 14:34 Відповісти
Трускавецький універ, він скрізь...
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13.11.2024 15:41 Відповісти
особливо "подобаються патріоти" які купляють труси з кольорами прапора та символікою України
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13.11.2024 14:46 Відповісти
Потужно...
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13.11.2024 15:40 Відповісти
Керівництво Прикордонної служби у нас займається різною ''хірньою'', ще й державні гроші на це тратить.
Агов... прикордонні начальники... а ви не пробували свої зусилля, робочий час і державні кошти скерувати у напрямку - боротьби з москальськими окупантами..?
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13.11.2024 19:45 Відповісти

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