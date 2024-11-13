Суд ЄС не дозволив ДПСУ зареєструвати торговельну марку "Російський військовий корабель, іди на..."
Державна прикордонна служба України програла в суді апеляцію на дозвіл зареєструвати у Євросоюзі торговельну марку "Русскій воєнний корабль, іди на …".
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
За його словами, відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) відмовилося зареєструвати таку торговельну марку ще в 2023 році. Суд загальної юрисдикції ЄС підтримав це рішення.
Як пише liga.net, у своєму поясненні суд наголосив, що фраза стала широковідомим політичним гаслом і символом боротьби України проти російської агресії. Вона використовувалася переважно в політичному, а не комерційному контексті.
Тож, суд зазначив, що знак не може виконувати основну функцію торгової марки, якщо споживачі бачать у ньому лише політичне послання, а не вказівку на походження товарів чи послуг.
Торгову марку Держприкордонслужба намагалася зареєструвати ще у 2022 році для широкого спектра товарів та послуг. Зокрема, випускати друковану продукцію, парасолі, одяг, брелоки тощо.
Як повідомлялося, навесні "Укрпошта" анонсувала новий поштовий випуск "русскій воєнний флот – до дна!", який є продовженням популярної серії поштових марок воєнного часу "русскій воєнний корабль … !".
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По-друге: ти мені почав писати кацаплячою балачкою, чи вже забув? А хто хрюкає кацапською балачкою? Правильно. Перелічені істоти.
По-третє: вивчи кольори прапору України, патріот.
Агов... прикордонні начальники... а ви не пробували свої зусилля, робочий час і державні кошти скерувати у напрямку - боротьби з москальськими окупантами..?