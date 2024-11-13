Національна академія наук за 20 років передала під забудову 130 гектарів землі у Києві, – Держаудитслужба

Національна академія наук України, яка є одним із найбільших розпорядників державної власності у вигляді нерухомості та землі, передала приватним забудовникам у Києві 130 га державної землі.

Про це йдеться в повідомленні Державної аудиторської служби.

Там нагадали, що станом на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 6 893 об'єкти нерухомості, з яких земельних ділянок – 458. Залишкова вартість землі становила 73,2 млрд грн.

Проте, як засвідчив аудит Держаудитслужби, земельні ділянки використовувалися Академією не для розвитку науки, а передавалися під забудову для отримання незначної кількості житла та нежитлових приміщень за інвестиційними угодами.

Така діяльність Академії наук триває вже понад 20 років, впродовж яких укладено 44 інвестиційні договори. Причому 20 з них укладено у період 2020-2023 років.

"Таким чином приватним інвесторам було передано понад 130 га землі. Переважна більшість угод – 34 – передбачає забудову 116 га землі у місті Києві, яка в умовах динамічного розвитку ринку нерухомості є "золотою" та найбільш привабливою для забудовників", – сказано в повідомленні.

Перші інвестиційні угоди з приватними структурами передбачали "обмін" земельних ділянок на принаймні 10% приміщень для науковців від площі об'єктів будівництва, переважно як квартири для наукових працівників.

Втім, як зазначили в Дераудитслужбі, в подальшому цей відсоток різко скоротився.

Наприклад, у 2023 році за окремими договорами НАНУ отримає лише 2% від загальної площі забудови, тобто "державна земля у столиці практично за безцінь передається у приватні руки". Про забезпечення житлом науковців не йдеться.

"Багато інвестиційних проєктів досі не реалізовані. І науковці залишаються "безхатьками". Як показав аудит, житловий фонд НАНУ за 2020-2023 роки поповнився лише на 107 квартир. Водночас як у черзі на отримання службового житла перебували майже 650 осіб", – пояснили у відомстві.

Там навели як приклад, що через 16 років з моменту укладання інвестиційної угоди НАН України ще не отримала 7 676,66 кв. м житла, або 152 квартири, у столичному житловому комплексі "Кришталеві джерела", хоча будівництво останньої – шостої – черги завершено ще в третьому кварталі 2022 року. Поточна ціна квадратного метру в цьому ЖК складає 48-68 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що наступного року Державний земельний банк у межах другого етапу планує виставити на конкурсну з передачі в оренду 250 тис. гектарів землі. Майже половину з них сформують ділянки, якими раніше розпоряджалися посадовці Національної академії аграрних наук.