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Новини
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Франція імпортує рекордну кількість скрапленого газу з Росії за допомогою Німеччини

Франція імпортує рекордну кількість СПГ з Росії за допомогою Німеччини

Імпорт скрапленого природного газу Францією з Росії зріс до рекорду, чому сприяли поставки від німецької державної енергетичної компанії. Так, цьогоріч Франція отримала більше СПГ з Росії, ніж за будь-який повний рік з початку поставок у 2018 році.

Про це свідчать дані відстеження суден, зібрані Bloomberg.

Зокрема, різко зросли поставки в термінал Дюнкерка поблизу бельгійського кордону.

Зростання пов'язане з виконанням раніше укладених довгострокових контрактів з постачання з російського "Ямал СПГ" в Арктиці для таких компаній, як Total Energies, Naturgy Energy Group SA та особливо німецької Securing Energy for Europe (SEFE).

Незважаючи на те, що Європа зменшує свою залежність від російських енергоресурсів, вона значною мірою покладається на СПГ, щоб заповнити прогалину після того, як більшість трубопроводів було перекрито внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році.

Як пише видання, незрозуміло, скільки російського скрапленого газу, який прибуває до Дюнкерка, споживається у Франції. Після регазифікації СПГ із Росії змішується з іншим газом і продається приватним компаніям для поставок, переважно до країн Центральної та Східної Європи.

Водночас Франція є однією з кількох країн-членів ЄС, які закликають до суворішого відстеження імпорту російського СПГ, щоб підвищити прозорість і допомогти поступово відмовитися від поставок палива з Росії.

SEFE – колишній торговельний підрозділ російського "Газпрому", який був націоналізований Німеччиною в 2022 році – розвантажується в Дюнкерку.

Компанія має довгострокові контракти на закупівлю певних обсягів російського скрапленого газу, які успадковані від "Газпрому", і має окремі довгострокові зобов'язання щодо поставок у Індію.

Іспанія та Бельгія також належать до країн, де потоки СПГ з Росії досі зростають. Кілька країн Центральної Європи, включно з Австрією, Словаччиною та Чехією, також отримали трубопровідний газ із Росії, хоча термін транзиту для поставок закінчується в кінці року.

Російський СПГ у Європі

Як повідомлялося, раніше в листопаді уряд Німеччини заборонив державним СПГ-терміналам отримувати газ із Росії, оскільки це суперечить інтересам країни та її прагненню повністю позбавитися залежності від РФ в енергетичній сфері.

Упродовж січня-жовтня 2024 року експорт російського скрапленого природного газу зріс на 6% рік до року – до 26,4 млн тонн. При цьому у жовтні досягнув максимуму з початку року.

Частка російського продукту в імпорті скрапленого газу в Європейський Союз у першому півріччі цього року зросла до 20%, тоді як рік тому вона становила 14%.

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила 14 пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Нові обмеження включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Автор: 

газ (7923) Німеччина (1881) росія (14175) Франція (651) скраплений газ (1138)


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Топ коментарі
+11
А чому ні? В Україні ж підписали контракт на прокачку нафти до Угорщини та Словаччини даючи можливість кацапам заробити копійчину.
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19.11.2024 08:41
+8
І ці люди хочуть керувати перемовинами про мир ?
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19.11.2024 08:33
+8
Як вони можуть повноцінно допомогти коли вони фінансують росію більше ніж допомагають Україні?🤦
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19.11.2024 08:54
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І ці люди хочуть керувати перемовинами про мир ?
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19.11.2024 08:33 Відповісти
А чому ні? В Україні ж підписали контракт на прокачку нафти до Угорщини та Словаччини даючи можливість кацапам заробити копійчину.
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19.11.2024 08:41 Відповісти
Яка дивина...
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19.11.2024 08:33 Відповісти
G20 ЗНОВУ ВІДМОВИЛАСЯ ВІД ВІДКРИТОГО ЗАСУДЖЕННЯ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ - FT
Цьогоріч формулювання щодо вторгнення РФ ще "м'якші", ніж торік.

G20 ще більше "пом'якшила" риторику щодо війни Росії проти України - у спільній заяві саміту лідерів країн групи міститься лише широке посилання на "людські страждання", спричинені https://zn.ua/ukr/WORLD/putin-zrobiv-terminovu-zajavu-pro-provedennja-spetsialnoji-vijskovoji-operatsiji-iz-zakhistu-donbasu.html російським вторгненням , повідомляє https://www.ft.com/content/6e8eb529-b80a-4851-b3b0-6b32ed5063e7 FT .
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19.11.2024 08:35 Відповісти
У офісі президента Південної Кореї повідомили, що США попередили їх про своє рішення https://zn.ua/ukr/war/bajden-dozvoliv-ukrajini-vdariti-raketami-atacms-uhlib-teritoriji-rosiji-the-new-york-times.html дозволити Україні бити вглиб РФ ракетами ATACMS, пише https://en.yna.co.kr/view/AEN20241119001351315 Yonhap . За словами високопосадовця, який супроводжував президента Юн Сук Йола на саміті G20, хоча США й поділилися своїми намірами, між країнами не було жодних обговорень щодо передачі Південною Кореєю зброї для України.

«Як союзники, Південна Корея і США можуть обмінятися необхідним озброєнням, якщо це буде потрібно. Однак, я хотів би уточнити, що жодних рішень не було прийнято, і детальні обговорення, зокрема, щодо України не розпочалися», -
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19.11.2024 08:40 Відповісти
ЄС, НАТО ?!!
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19.11.2024 08:36 Відповісти
Ну ось, бабло на мордор тече рікою. *уйло матиме за що війну продовжувати
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19.11.2024 08:41 Відповісти
США ж мали забезпечити Європу скрапленим газом?
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19.11.2024 08:44 Відповісти
Страшні злочини починаються лише після того, як люди вже не звертають увагу на маленькі. "Цукор" вибухав на "навчаннях", і люди повірили біля виборчих урн, що обирають не організатора цих злочинів, а чесно-порядного гебіста.
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19.11.2024 08:58 Відповісти
Як вони можуть повноцінно допомогти коли вони фінансують росію більше ніж допомагають Україні?🤦
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19.11.2024 08:54 Відповісти
Однією рукою допомагають Україні, а іншою сокиру злочинцю пропонують. Навіть не одну.
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19.11.2024 08:59 Відповісти
Але санкції працюють
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19.11.2024 09:01 Відповісти
Неможливо перемогти ворога, якого сам годуєш.
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19.11.2024 09:04 Відповісти
"фріци" і "жабоїди" старі закадичні друзі куйла.Вони є до сьогодні і всі 1000 днів війни в Україні тими, хто з лицемірними "дружніми усмішками до України" фінансують куйла для вбивства українців і руйнації України
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19.11.2024 09:10 Відповісти
Імпорт не з так званої "росії", а з Західного Сибіру, який був окупований мацьквою.

Свободу Західному Сибіру!
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19.11.2024 09:25 Відповісти
Так росія вже майже винищила ті народи, яким належали землі Західного Сибіру. Боротися за свободу вже немає кому. 30 років жили в тюмені.
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19.11.2024 11:48 Відповісти
От ви і є народом Західного Сибіру. А моцьква грабує таких, як ви
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19.11.2024 13:38 Відповісти
Головне, що вони будуть стояти поруч з Україною до кінця... Фінансуючи цю війну, а ви воюйте, не зупиняйтеся, вбивайтеся об кацапській орди, вислухуючи їх лицемірні стурбованості. Гниль.
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19.11.2024 11:48 Відповісти
Родовища мають палати.
Годі чекати милостей від санкцій.
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19.11.2024 14:01 Відповісти
Україні треба вдарити по закладах з виробництва скрапленого газу.США на це дасть ракети,щоб позбутися конкурента
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19.11.2024 20:13 Відповісти
Тільки що прочитала, що в людожеріі біля Мурманську вже не працює завод по виробництву скрапленого газу через санкції. Так що скоро ця торгівля закінчиться
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23.11.2024 08:07 Відповісти

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