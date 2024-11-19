Франція імпортує рекордну кількість скрапленого газу з Росії за допомогою Німеччини

Імпорт скрапленого природного газу Францією з Росії зріс до рекорду, чому сприяли поставки від німецької державної енергетичної компанії. Так, цьогоріч Франція отримала більше СПГ з Росії, ніж за будь-який повний рік з початку поставок у 2018 році.

Про це свідчать дані відстеження суден, зібрані Bloomberg.

Зокрема, різко зросли поставки в термінал Дюнкерка поблизу бельгійського кордону.

Зростання пов'язане з виконанням раніше укладених довгострокових контрактів з постачання з російського "Ямал СПГ" в Арктиці для таких компаній, як Total Energies, Naturgy Energy Group SA та особливо німецької Securing Energy for Europe (SEFE).

Незважаючи на те, що Європа зменшує свою залежність від російських енергоресурсів, вона значною мірою покладається на СПГ, щоб заповнити прогалину після того, як більшість трубопроводів було перекрито внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році.

Як пише видання, незрозуміло, скільки російського скрапленого газу, який прибуває до Дюнкерка, споживається у Франції. Після регазифікації СПГ із Росії змішується з іншим газом і продається приватним компаніям для поставок, переважно до країн Центральної та Східної Європи.

Водночас Франція є однією з кількох країн-членів ЄС, які закликають до суворішого відстеження імпорту російського СПГ, щоб підвищити прозорість і допомогти поступово відмовитися від поставок палива з Росії.

SEFE – колишній торговельний підрозділ російського "Газпрому", який був націоналізований Німеччиною в 2022 році – розвантажується в Дюнкерку.

Компанія має довгострокові контракти на закупівлю певних обсягів російського скрапленого газу, які успадковані від "Газпрому", і має окремі довгострокові зобов'язання щодо поставок у Індію.

Іспанія та Бельгія також належать до країн, де потоки СПГ з Росії досі зростають. Кілька країн Центральної Європи, включно з Австрією, Словаччиною та Чехією, також отримали трубопровідний газ із Росії, хоча термін транзиту для поставок закінчується в кінці року.

Російський СПГ у Європі

Як повідомлялося, раніше в листопаді уряд Німеччини заборонив державним СПГ-терміналам отримувати газ із Росії, оскільки це суперечить інтересам країни та її прагненню повністю позбавитися залежності від РФ в енергетичній сфері.

Упродовж січня-жовтня 2024 року експорт російського скрапленого природного газу зріс на 6% рік до року – до 26,4 млн тонн. При цьому у жовтні досягнув максимуму з початку року.

Частка російського продукту в імпорті скрапленого газу в Європейський Союз у першому півріччі цього року зросла до 20%, тоді як рік тому вона становила 14%.

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила 14 пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Нові обмеження включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.