Із 1 грудня бронювання працівників відбуватиметься лише через портал "Дія", – Федоров
Бронювання працівників з 1 грудня можна буде здійснити виключно в електронному форматі через портал "Дія".
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.
"Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал "Дія". Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі", – зазначив він.
За словами урядовця, такий формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.
Скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови.
Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання працівників від мобілізації з 1 грудня. Зокрема, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.
Крім того, зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом – обов’язкові пункти для бронювання працівників. Так, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат.
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До того ж, вона масклу так любила, очко йому вилизувала, на його біографічну книгу молилося, от у смартфон маскли і запхать.
Новий квартал - нова постанова - новий портал - нові гроші - нове бронювання.
І так по колу