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Новини
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Із 1 грудня бронювання працівників відбуватиметься лише через портал "Дія", – Федоров

військовий,квиток

Бронювання працівників з 1 грудня можна буде здійснити виключно в електронному форматі через портал "Дія".

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал "Дія". Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі", – зазначив він.

За словами урядовця, такий формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

Скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови.

Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання працівників від мобілізації з 1 грудня. Зокрема, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Крім того, зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом – обов’язкові пункти для бронювання працівників. Так, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. 

Автор: 

бізнес (1167) бронювання (200) мобілізація (467) Федоров Михайло (254) Мінцифри (803) Дія (621)


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імбіцили, повигрібалине тільки цілі заводи, а цілі вулиці і села. Побачемо чи буде пенсія наступного місяця, бо цього місяця пенсії не було.
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19.11.2024 10:09 Відповісти
А хабаря кудою запихати? Тцкашна тля броню без хабаря не видає!
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19.11.2024 10:12 Відповісти
А можна запхати цього інноватора у смартфон, щоб хведорівна жрала і срала тіко через дію, бо ця жижиталізація смердить дискримінацією.
До того ж, вона масклу так любила, очко йому вилизувала, на його біографічну книгу молилося, от у смартфон маскли і запхать.
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19.11.2024 11:33 Відповісти
Цьому Федорову... яйка би повідкручувати через його ''всрату дію''...
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19.11.2024 13:16 Відповісти
І наступні вибори Z-бандою будуть "зроблені" (сфальсифіковані) саме через цей портал.
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19.11.2024 13:25 Відповісти
кацапи буду наряму бронювать через свої сервера
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19.11.2024 14:14 Відповісти
Баранів можна стригти безкінечно.

Новий квартал - нова постанова - новий портал - нові гроші - нове бронювання.
І так по колу
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19.11.2024 17:36 Відповісти

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