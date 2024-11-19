Із 1 грудня бронювання працівників відбуватиметься лише через портал "Дія", – Федоров

Бронювання працівників з 1 грудня можна буде здійснити виключно в електронному форматі через портал "Дія".

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал "Дія". Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі", – зазначив він.

За словами урядовця, такий формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

Скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови.

Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання працівників від мобілізації з 1 грудня. Зокрема, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Крім того, зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом – обов’язкові пункти для бронювання працівників. Так, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат.