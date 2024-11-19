У Мінсоцполітики очікують на ухвалення реформи соцстрахування до липня 2025 року

Головна задача реформи соціального страхування – перебудувати систему соцстрахування на відновлення працездатності людини та поновити її дохід, який був до отримання травм. У Міністерстві соціальної політики розраховують на ухвалення реформи парламентом у липні 2025 року.

Про це в інтерв’ю Forbes повідомила заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак.

За її словами, головний орієнтир реформи – відновлення працездатності людини, а не надання їй статусу з інвалідності. Оцінка працездатності людини відбувається після того, як вона пройшла реабілітацію.

"Якщо після травми чи операції людина повертається на роботу, на рівень доходу, який мала до травми, це значить, що держава добре впоралась зі своїм завданням і додаткова грошова виплата людині не потрібна", – пояснює Марчак.

У законопроєкті Мінсоцполітики закладено, що всі інструменти соцпідтримки для людини мають "включатись" одразу, з моменту, коли медична команда визначила, що лікування і реабілітація будуть тривалими.

"Для того, щоб надавати підтримку, як-от страхові виплати після 120 дня хвороби чи послуги з догляду або протезування, нам не потрібен буде статус інвалідності", – додає Марчак.

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Ще один параметр реформи – якщо умови праці не сумісні з травмою, держава має допомогти знайти людині нове місце роботи. А якщо людина повністю втратить працездатність, розмір виплат, які вона отримуватиме від держави, буде суттєво збільшений. "Будемо привʼязуватися до середньої заробітної плати по країні", – каже Марчак.

"Зміни стосуються нових людей в системі – ті, хто вже отримує пенсію з інвалідності, будуть отримувати їх далі", – стверджує заступниця міністра.

У Мінсоцполітики розраховують, що Рада ухвалить законопроєкт у липні 2025-го. Після цього одразу почнеться впровадження нових підходів.

Як повідомлялося, раніше Оксана Жолнович заявила, що Міністерство соціальної політики планує "переглянути філософію" соціальних виплат, оскільки економіка України більше не може фінансувати такі видатки.