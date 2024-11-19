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Новини
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Болгарія та Румунія закликають ЄС вжити заходів проти імпорту українського меду

мед

Міністр сільського господарства Болгарії Георгій Тахов заявив, що Європейська комісія має вжити заходів для обмеження імпорту меду з України.

Про це він повідомив на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства. Цого позицію підтримав представник Румунії, пише Forbes із посиланням на Міністерство сільського господарства Болгарії.

За словами Тахова, великий обсяг українського меду, який потрапляє на європейський ринок за низькими цінами, тисне на місцевих виробників і ускладнює реалізацію болгарської продукції.

Імпорт меду з України до Болгарії з січня по жовтень 2024 року виріс на понад 30% порівняно з тим самим періодом 2023 року, за даними Мінсількоспу Болгарії.

"Галузь вже три роки стикається з викликами через конкуренцію з боку українського імпорту, що ставить місцевих виробників у скрутне становище", – зазначив Тахов.

Як наголосив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь на брифінгу, Болгарія та Румунія закликають ЄС запровадити мита на український мед, оскільки безмитна квота, встановлена в межах автономної лібералізації торгівлі, вже вичерпана.

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Як повідомлялося, Україна торік експортувала 55,4 тис. тонн меду на суму $121,4 млн, зокрема до країн Європейського Союзу – 45,8 тис. тонн на суму $94,9 млн.

Нагадаємо, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Автор: 

Болгарія (253) квоти (148) мито (791) Румунія (297) Євросоюз (5095) мед (13)


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А болгари і румуни не хочуть провести заходи із збільшення споживання меду?
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19.11.2024 13:05 Відповісти
Всучили все таки свою ложку дьогтю в нашу бочку меду
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19.11.2024 13:07 Відповісти
Кому війна дошкуляє, а оцих турбує лише надлишковий мед. З України. А Шахеди з кацапії їх не турбують чи ще байдуже ? Дійсно, як півень у сраку клюне, тоді й ноги починають працювати. Краще б працювала ГОЛОВА. Завжди.
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19.11.2024 13:10 Відповісти
Весь євробізнес базується на протекціонізмі
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19.11.2024 13:14 Відповісти
Знайшли москалі як посварити українців з румунами і болгарами.
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19.11.2024 13:41 Відповісти
Бо Україна перші в Світі місця по експорту займає. Але вже ітак через польські прокладки постачають у ЄС
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19.11.2024 15:49 Відповісти
Не розумію, а як же конкурентні можливості у ринковій економіці?
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19.11.2024 16:11 Відповісти
''Як наголосив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь''
Мадяро-мордвини аж із кальсон вискакують та тільняшки рвуть коли десь, щось, колись, якось за Україну мова. Які турботливі претурботливі родичі казламордих.
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19.11.2024 21:25 Відповісти

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