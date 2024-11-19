Болгарія та Румунія закликають ЄС вжити заходів проти імпорту українського меду

Міністр сільського господарства Болгарії Георгій Тахов заявив, що Європейська комісія має вжити заходів для обмеження імпорту меду з України.

Про це він повідомив на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства. Цого позицію підтримав представник Румунії, пише Forbes із посиланням на Міністерство сільського господарства Болгарії.

За словами Тахова, великий обсяг українського меду, який потрапляє на європейський ринок за низькими цінами, тисне на місцевих виробників і ускладнює реалізацію болгарської продукції.

Імпорт меду з України до Болгарії з січня по жовтень 2024 року виріс на понад 30% порівняно з тим самим періодом 2023 року, за даними Мінсількоспу Болгарії.

"Галузь вже три роки стикається з викликами через конкуренцію з боку українського імпорту, що ставить місцевих виробників у скрутне становище", – зазначив Тахов.

Як наголосив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь на брифінгу, Болгарія та Румунія закликають ЄС запровадити мита на український мед, оскільки безмитна квота, встановлена в межах автономної лібералізації торгівлі, вже вичерпана.

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Як повідомлялося, Україна торік експортувала 55,4 тис. тонн меду на суму $121,4 млн, зокрема до країн Європейського Союзу – 45,8 тис. тонн на суму $94,9 млн.

Нагадаємо, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.