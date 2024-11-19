Російські регіони витратили рекордну суму на впізнання тіл загиблих на війні проти України

Російські регіони почали масово закуповувати засоби для впізнання тіл загиблих учасників війни проти України. Так, із січня до серединм листопада 2024 року на це було виділено загалом 182,9 млн руб., що майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, подібні закупівлі проводилися щонайменше у 18 регіонах. Зокрема, розхідники та реагенти для аналізів закупили у Татарстані, Башкортостані, Пермському краї та Московській області, які є лідерами за кількістю загиблих на війні. У Башкортостані сума держзакупівель в поточному році збільшилася майже втричі в порівнянні з 2023 роком і склала 10,2 млн руб.

Кошти для експертиз закуповувалися і раніше – 2022 року регіони витратили на них 65,9 млн руб., а 2023 року в російських регіональних бюджетах з'явилися додаткові статті видатків – на проведення генетичних експертиз останків загиблих на війні проти України.

У результаті сума закупівель зросла до 100,6 млн руб., а всього з кінця лютого 2022 року до середини листопада 2024 року на засоби для впізнання було витрачено не менше 372,1 млн руб. ($2,68 млн).

Крім реагентів і ДНК-тестів, регіони закуповують установки для автоматичного впізнання, оскільки аналізи, проведені вручну, займають багато часу і менш точні.

Також повідомляється, що регіонів, які проводять упізнання, побільшає, – це вирішив фінансувати уряд Росії.

За словами експерта з військової сфери, зростання витрат на впізнання загиблих пов'язане з тимчасовим лагом.

"Логістика могла налагоджуватися довго, і загалом швидко вивезти вбитих з поля бою вдавалося не завжди", – сказав він.

За його словами, впізнання проводиться у ростовській Судово-медичній лабораторії Міноборони РФ, але через велике навантаження частину матеріалу вирішили направляти до регіональних генетичних лабораторій.

"Швидше за все, федеральна влада стала виділяти гроші регіонам із бюджету, щоб прискорити процес", – додав він.

Як раніше повідомили в Генштабі ЗСУ, Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 724,05 тис. російських загарбників.