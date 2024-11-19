Наслідки мобілізації від Путіна: Влада Росії хоче змусити росіян працювати понаднормово через дефіцит робочих рук

Глава Мінекономрозвитку Росії Максим Решетніков заявив, що в РФ необхідно зняти обмеження на понаднормову роботу через гострий дефіцит кадрів.

Про це пише The Moscow Times.

"Ви знаєте, у нас зараз 120 годин [на рік понаднормової роботи дозволено]. При цьому люди хочуть працювати більше, підприємства готові більше платити", – сказав Решетников на з'їзді міністрів економіки суб'єктів РФ.

За його словами, уряд РФ готує пропозицію щодо зняття обмежень на понаднормову роботу та збирається домовитися про конкретні умови з профспілками.

Після цього до Держдуми Росії буде направлено законопроєкт із поправками до Трудового кодексу.

Також Решетніков запропонував зняти "зайві обмеження" на роботу жінок, молоді та старшого покоління.

"Загалом залучення і молоді, і старшого покоління – це ресурс для ринку праці, особливо з огляду на ухвалені рішення щодо індексації пенсій пенсіонерам, які працюють. Це великий ресурс для нашої економіки", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в Росії її на тлі дефіциту робочих рук різко зросла кількість працюючих підлітків. Так, за підсумками 2023 року кількість забезпечених роботою росіян віком 15-17 років становила 86,7 тис., що на 40% більше, ніж роком раніше.

До того стало відомо, що компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Також близько 200 африканських жінок нині працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані – ключовому російському виробництві дронів.

Забезпеченість російських підприємств кадрами в третьому кварталі 2024 року оновила мінімум за всю історію спостережень.

Раніше російський диктатор Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

На початку листопада радник голови Центробанку Росії Кірілл Тремасов констатував, що одна з головних проблем економіки – дефіцит кадрів – продовжує посилюватись.

Перед тим Росія на тлі дефіциту робочих рук попросила Зімбабве надати робочу силу, головним чином для будівельного сектору.

Серед іншого в Росії гостро бракує кадрів для роботи на оборонних підприємствах: такі заводи шукають десятки тисяч нових співробітників, пропонуючи надзвичайно високі зарплати у тих регіонах, де вони розташовані.