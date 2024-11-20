Україна встановила рекорд із експорту замороженої малини

Україна в сезоні 2024/2025 років продовжує активно наздоганяти світових лідерів з експорту замороженої малини, якими залишаються Сербія та Польща. Так, протягом перших трьох місяців сезону, за липень-вересень, Україна експортувала понад 28 тис. тонн замороженої малини та ожини, що є новим рекордом для цього періоду.

Про це йдеться в повідомленні EastFruit.

Як зазначається, таким чином експорт зріс одразу на 36% порівняно з тим самим періодом минулого року та на 45% – порівняно з 2022 роком.

Водночас зростання експорту відбувається на тлі численних повідомлень фермерів щодо зниження врожаю малини у 2024 році.

Також, незважаючи на те, що Польща залишається основним ринком збуту замороженої малини з України, її частка у загальному обсязі експорту продовжує знижуватись.

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Україна поступово починає виходити із замороженою малиною безпосередньо на традиційні для Польщі ринки збуту, такі як Німеччина та Франція, – цього сезону частка ринку Німеччини в експорті замороженої малини з України вже перевищує 20%.

Серед основних ринків збуту для української малини на початку сезону стали Чехія, Литва, Австрія, Бельгія та Італія.

Окрім того, в новому сезоні вже відправлено перші партії української замороженої малини на такі важливі та перспективні ринки збуту, як США та Канада. Зазначається, що навіть Сербія – світовий лідер із експорту малини – придбала в Україні велику партію продукції у вересні, вірогідно, для реекспорту.

Як повідомлялося, за 2023 рік Україна увійшла в топ-5 найбільших постачальників замороженої малини на ринок США, обійшовши всіх неамериканських постачальників, крім Сербії.

Раніше стало відомо, що Україна має дуже високі показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції – вони можуть сягати 40-60%. Причиною цього є відсутність належним чином обладнаних сховищ.