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Новини
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Україна встановила рекорд із експорту замороженої малини

Експорт замороженої малини з України за рік зріс на 36%

Україна в сезоні 2024/2025 років продовжує активно наздоганяти світових лідерів з експорту замороженої малини, якими залишаються Сербія та Польща. Так, протягом перших трьох місяців сезону, за липень-вересень, Україна експортувала понад 28 тис. тонн замороженої малини та ожини, що є новим рекордом для цього періоду.

Про це йдеться в повідомленні EastFruit.

Як зазначається, таким чином експорт зріс одразу на 36% порівняно з тим самим періодом минулого року та на 45% – порівняно з 2022 роком.

Водночас зростання експорту відбувається на тлі численних повідомлень фермерів щодо зниження врожаю малини у 2024 році.

Також, незважаючи на те, що Польща залишається основним ринком збуту замороженої малини з України, її частка у загальному обсязі експорту продовжує знижуватись.

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Україна поступово починає виходити із замороженою малиною безпосередньо на традиційні для Польщі ринки збуту, такі як Німеччина та Франція, – цього сезону частка ринку Німеччини в експорті замороженої малини з України вже перевищує 20%.

Серед основних ринків збуту для української малини на початку сезону стали Чехія, Литва, Австрія, Бельгія та Італія.

Окрім того, в новому сезоні вже відправлено перші партії української замороженої малини на такі важливі та перспективні ринки збуту, як США та Канада. Зазначається, що навіть Сербія – світовий лідер із експорту малини – придбала в Україні велику партію продукції у вересні, вірогідно, для реекспорту.

Як повідомлялося, за 2023 рік Україна увійшла в топ-5 найбільших постачальників замороженої малини на ринок США, обійшовши всіх неамериканських постачальників, крім Сербії.

Раніше стало відомо, що Україна має дуже високі показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції – вони можуть сягати 40-60%. Причиною цього є відсутність належним чином обладнаних сховищ.

Автор: 

експорт (3825) фрукти (103)


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Топ коментарі
+3
Знов "аграрії" ЄС почнуть скиглити на дороги блокувати.
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20.11.2024 08:47
+2
потужна новина
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20.11.2024 08:38
+1
Зараз в сезон в лісах людно як у вихідний день на вулиці міста. І це не від хорошого життя
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20.11.2024 09:01
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потужна новина
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20.11.2024 08:38 Відповісти
Знов "аграрії" ЄС почнуть скиглити на дороги блокувати.
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20.11.2024 08:47 Відповісти
так вони постійно скиглять на рахунок зерна, ось недавно була інформація на рахунок меду, а тепер малини.
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20.11.2024 10:46 Відповісти
НАРЕШТІ !!!! ЦЕ ФЕЄРІЧНА ПЕРЕМОГА ДОБРА НАД ЗЛОМ, СВІТ РУКОПЛЕЩЕ !!!
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20.11.2024 08:49 Відповісти
потужний рекорд!
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20.11.2024 08:56 Відповісти
Зараз в сезон в лісах людно як у вихідний день на вулиці міста. І це не від хорошого життя
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20.11.2024 09:01 Відповісти
Поляки вже запасаються гноєм і кацапськими ганчірками для протестів - чи то українці їм тут малину не збирають, чи за просто так віддають, а самі продають...
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20.11.2024 09:06 Відповісти
Сім год мак не родив - і голоду не було.
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20.11.2024 09:48 Відповісти
Шах та мат вам чоколодні порохоботи. Все це досягнення найвиличнійшага підера **********, пардон, лідера, та яка нах різниця.
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20.11.2024 09:48 Відповісти
Замороженої? Під час відключень електроенергії по 14 годин...?
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20.11.2024 10:30 Відповісти

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