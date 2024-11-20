НАБУ перевіряє квартиру за понад 17 мільйонів, де мешкає міністр Коваль. Її можуть конфіскувати, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро перевіряє можливе незаконне збагачення міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Раніше журналісти з’ясували, що урядовець мешкає у Києві у житловому комплексі преміумкласу у квартирі вартістю 17,7 млн грн, яка належить його тещі-пенсіонерці.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит ГО "Антикорупційного штабу", яка є у розпорядженні "Слідства.Інфо".

Зазначається, що НАБУ розглянуло звернення організації щодо можливих ознак незаконного збагачення в діях міністра та розпочало перевірку цієї інформації.

"Національним антикорупційним бюро України здійснюється перевірка вказаної інформації та вживаються заходи щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості", – йдеться у відповіді на запит.

У відомстві також додали, що якщо НАБУ підтвердить необґрунтоване набуття активів міністром, то матеріали передадуть до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб звернутися з позовом про визнання таких активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Як повідомлялося, журналісти "Слідства.Інфо" виявиили, що міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів у столичному житловому комплексі преміумкласу, оформленій на його тещу.

Житло родина посадовця могло коштувати близько 17,7 млн грн, і було придбане, коли Коваль очолював Рівненську ОДА.

У своїй декларації Коваль вказав, що з серпня 2023 року його дружина орендує квартиру у Києві площею 170 квадратних метрів. У цьому помешканні проживає вся сім’я міністра. Власницею квартири вказана Галина Петрівна Баранюк – теща міністра, яка купила її у липні 2021 року.

За даними ЗМІ, жінка все життя мешкає у Чернівцях. Зараз вона – пенсіонерка, раніше працювала бухгалтеркою. Протягом 2014-2020 років Галина Баранюк заробила 495 тисяч гривень. Тобто в середньому її щомісячний дохід протягом зазначених семи років становив 6 тисяч гривень на місяць.

Сам міністр Віталій Коваль на дзвінки та повідомлення журналістів щодо квартири, у якій він мешкає, не відповів.