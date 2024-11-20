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Новини Тіньова економіка
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НАБУ перевіряє квартиру за понад 17 мільйонів, де мешкає міністр Коваль. Її можуть конфіскувати, – ЗМІ

віталій,коваль

Національне антикорупційне бюро перевіряє можливе незаконне збагачення міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Раніше журналісти з’ясували, що урядовець мешкає у Києві у житловому комплексі преміумкласу у квартирі вартістю 17,7 млн грн, яка належить його тещі-пенсіонерці.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит ГО "Антикорупційного штабу", яка є у розпорядженні "Слідства.Інфо".

Зазначається, що НАБУ розглянуло звернення організації щодо можливих ознак незаконного збагачення в діях міністра та розпочало перевірку цієї інформації.

"Національним антикорупційним бюро України здійснюється перевірка вказаної інформації та вживаються заходи щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості", – йдеться у відповіді на запит.

У відомстві також додали, що якщо НАБУ підтвердить необґрунтоване набуття активів міністром, то матеріали передадуть до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб звернутися з позовом про визнання таких активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Як повідомлялося, журналісти "Слідства.Інфо" виявиили, що міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів у столичному житловому комплексі преміумкласу, оформленій на його тещу.

Житло родина посадовця могло коштувати близько 17,7 млн грн, і було придбане, коли Коваль очолював Рівненську ОДА. 

У своїй декларації Коваль вказав, що з серпня 2023 року його дружина орендує квартиру у Києві площею 170 квадратних метрів. У цьому помешканні проживає вся сім’я міністра. Власницею квартири вказана Галина Петрівна Баранюк – теща міністра, яка купила її у липні 2021 року. 

За даними ЗМІ, жінка все життя мешкає у Чернівцях. Зараз вона – пенсіонерка, раніше працювала бухгалтеркою. Протягом 2014-2020 років Галина Баранюк заробила 495 тисяч гривень. Тобто в середньому її щомісячний дохід протягом зазначених семи років становив 6 тисяч гривень на місяць. 

Сам міністр Віталій Коваль на дзвінки та повідомлення журналістів щодо квартири, у якій він мешкає, не відповів.

Автор: 

НАБУ (1529) розслідування (231) Коваль (34)


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Топ коментарі
+20
одні зелені *****
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20.11.2024 10:03
+17
В гіршому випадку техенько піде в ліс
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20.11.2024 10:05
+16
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20.11.2024 10:28
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одні зелені *****
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20.11.2024 10:03 Відповісти
перепрошую . микола ти хотів написати що в оточенні зєльця вори . казнокради . хабарники . корупціонери і просто зелені уйобки . як же нам з ними єднатися ???
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20.11.2024 17:32 Відповісти
Нічого йому не буде, зєлупа прикриє
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20.11.2024 10:04 Відповісти
В гіршому випадку техенько піде в ліс
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20.11.2024 10:05 Відповісти
Досить хейпувати! Що це за новини-може бути,підозра,загрожує і т.п. Пишіть про вироки, а не може бути...
Такі новини дістали!
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20.11.2024 10:08 Відповісти
а самого міністра вони так можуть конфіскувати? так щоб не так як завжди "пук-пук, срєньк-срєньк"
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20.11.2024 10:10 Відповісти
Конфіскувати його можна "при спробі втекти".
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20.11.2024 12:25 Відповісти
Дочка арендує квартиру у матері? Десь щось подібне вже було! І теж зі "слугами". От чому я не здивований?
Ну а про те, що родичи тих, хто прийшов у владу чи нею призначений, раптом стають "видатними бізнесменами", щасливцями, яким "везе в лотерею" чи найталановитішими "колядувальниками", вже писано-переписано багато...
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20.11.2024 10:19 Відповісти
" Руслан Стефанчук проживає в квартирі тещі та отримує з бюджету матеріальну компенсацію за оренду житла. "
"Патрійот Гетманцев потужно орендує квартиру у своєї матері. У Франції"
І тд.
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20.11.2024 10:27 Відповісти
"Справжній патрійот Гетманцев..."
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20.11.2024 12:34 Відповісти
Мама на руколі наторгувала.
Максимальне покарання для типового пліснявого служки- звільнення, до нового призначення.
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20.11.2024 10:23 Відповісти
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20.11.2024 10:28 Відповісти
Я теж думаю, що ні при чому. От якби він торгову марку зареєстрував і зобов'язав сплачувати роялті усіх, хто під його "гаслами" проліз у Раду та владні кабінети, тоді б був "при чому". А так "он нікому нічєво нє должен", воно якось саме...
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20.11.2024 11:19 Відповісти
Так звісно ж!
Ось ви такий йдете дорогою, а при дорозі яблуня росте, а на ній яблука!
Ви такий, -- зірву одне та з'їм!
Видивляєтесь, видивляєтесь і зриваєте саме гарне, велике таке...
Кусаєте, а воно гірчить так неприємно. Дивитесь на нього, а там кодло черваків його вже всередині повиїдало, починаєте плюватись щосили!...

А хто вам винен, що ви це яблуко собі вибрали?
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20.11.2024 11:54 Відповісти
але поки не зірвеш і не розріжеш то не побачиш, що в середині, ну можна й на дереві його палкою стукнути й
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20.11.2024 14:10 Відповісти
Ви не порозуміли моралі...
Не варто брати яблука на вулиці, -- придбайте на ринку, або в магазині, бо ви їх не вирощували і не знаєте які вони насправді, і взагалі ви з категорії (ну не особисто ви обов'язково), що все життя ходив "поза цією дорогою"..
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20.11.2024 14:36 Відповісти
в цьому і проблема, що у нас відсутня політична культура, загалом це проблема ще і багатопртійних, булоби як в США чи Великій Британії 2 партії, було би зрозуміліше, а так, клоун щось натриндів, чи тімашонка наобіцяла і обирають,а потім бідкаються.
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20.11.2024 15:18 Відповісти
Вони квартиру перевіряють? А міністра не перевіряють?
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20.11.2024 10:28 Відповісти
Такого пункту в плані потужності і незламності не було)
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20.11.2024 10:31 Відповісти
Такий собі "слуга народу"...
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20.11.2024 10:39 Відповісти
хто це сказав? (с)
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20.11.2024 10:41 Відповісти
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20.11.2024 12:54 Відповісти
зєліку на часі знімати новий серіал "золоті ворота", "-а кто не крадёт? назови! нет, я жду!"
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20.11.2024 10:45 Відповісти
Не чіпайте сзеленого міністра, від же не від ЄС, йому можна.
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20.11.2024 10:47 Відповісти
Так він чималий підприємець за Вікіпедією, що тут такого... Як став чиновником віддав в сліпий траст (тещі та родичам)
Але я серйозно, там скільки міністрів "тихенько до лісу" пішли, а цього вирішили за щось покарати?
Доречі не зрозхумів, що це він в мілітарі увесь такий, він же мінагрополітики
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20.11.2024 11:21 Відповісти
Вы не понимаете, теща всю жизнь биткойны собирала...
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20.11.2024 11:42 Відповісти
майнила
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20.11.2024 11:49 Відповісти
Майніла... сапкою на городі...
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20.11.2024 12:36 Відповісти
Жалюгідний приймак.
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20.11.2024 11:55 Відповісти
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20.11.2024 12:56 Відповісти
якщо він не втік, отже - не корпуціонер. так мовила зе-лупа.
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20.11.2024 12:05 Відповісти
Звичайно що можуть, але з ймовірністю 99.99% не конфіскують, потім виявиться що реально теща на малині та квітах заробила на квартирку за 17 млн і передала в користування бідному чесному міністру...
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20.11.2024 12:07 Відповісти
Мабуть зерно в «голодуючі» країни продавав?
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20.11.2024 12:20 Відповісти
Ну шо ви причепилися до пана міністра? Ну продав "наліво" трохи продовольства - "ека нєвідаль!".
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20.11.2024 12:38 Відповісти
.... черговий патужний план прибарахліцца .
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20.11.2024 13:55 Відповісти
а де цей міністр служить? чим він заслужив однострій вдягати. чи на полях під обстрілами сидить?
що за мода.. гидко. вдягнув однострій - пішов у Сили Оборони
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20.11.2024 17:42 Відповісти

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