НАБУ перевіряє квартиру за понад 17 мільйонів, де мешкає міністр Коваль. Її можуть конфіскувати, – ЗМІ
Національне антикорупційне бюро перевіряє можливе незаконне збагачення міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Раніше журналісти з’ясували, що урядовець мешкає у Києві у житловому комплексі преміумкласу у квартирі вартістю 17,7 млн грн, яка належить його тещі-пенсіонерці.
Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит ГО "Антикорупційного штабу", яка є у розпорядженні "Слідства.Інфо".
Зазначається, що НАБУ розглянуло звернення організації щодо можливих ознак незаконного збагачення в діях міністра та розпочало перевірку цієї інформації.
"Національним антикорупційним бюро України здійснюється перевірка вказаної інформації та вживаються заходи щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості", – йдеться у відповіді на запит.
У відомстві також додали, що якщо НАБУ підтвердить необґрунтоване набуття активів міністром, то матеріали передадуть до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб звернутися з позовом про визнання таких активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.
Як повідомлялося, журналісти "Слідства.Інфо" виявиили, що міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів у столичному житловому комплексі преміумкласу, оформленій на його тещу.
Житло родина посадовця могло коштувати близько 17,7 млн грн, і було придбане, коли Коваль очолював Рівненську ОДА.
У своїй декларації Коваль вказав, що з серпня 2023 року його дружина орендує квартиру у Києві площею 170 квадратних метрів. У цьому помешканні проживає вся сім’я міністра. Власницею квартири вказана Галина Петрівна Баранюк – теща міністра, яка купила її у липні 2021 року.
За даними ЗМІ, жінка все життя мешкає у Чернівцях. Зараз вона – пенсіонерка, раніше працювала бухгалтеркою. Протягом 2014-2020 років Галина Баранюк заробила 495 тисяч гривень. Тобто в середньому її щомісячний дохід протягом зазначених семи років становив 6 тисяч гривень на місяць.
Сам міністр Віталій Коваль на дзвінки та повідомлення журналістів щодо квартири, у якій він мешкає, не відповів.
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Кусаєте, а воно гірчить так неприємно. Дивитесь на нього, а там кодло черваків його вже всередині повиїдало, починаєте плюватись щосили!...
А хто вам винен, що ви це яблуко собі вибрали?
Не варто брати яблука на вулиці, -- придбайте на ринку, або в магазині, бо ви їх не вирощували і не знаєте які вони насправді, і взагалі ви з категорії (ну не особисто ви обов'язково), що все життя ходив "поза цією дорогою"..
Але я серйозно, там скільки міністрів "тихенько до лісу" пішли, а цього вирішили за щось покарати?
Доречі не зрозхумів, що це він в мілітарі увесь такий, він же мінагрополітики
що за мода.. гидко. вдягнув однострій - пішов у Сили Оборони