США виділяють новий пакет військової допомоги для Україні на $275 мільйонів (оновлено)

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні чергового пакета військової допомоги на $275 млн. Раніше про це писало агентство АP із посиланням на джерела серед американських посадовців.

Тепер цю інформацію підтвердили в Пентагоні, передає Європейська правда.

Новий пакет військової допомоги США надається за програмою президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA), у межах якої зброя надається зі складів американської армії.

Що отримає Україна

До пакета увійшли боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, 60-мм та 81-мм мінометні міни, безпілотники, протитанкові комплекси Javelin та AT-4 та протитанкові ракети TOW.

Такоє Україна отримає стрілецьку зброю та боєприпаси, підривні боєприпаси, засоби хімічного, біологічного, радіологічного і ядерного захисту та запасні частини й допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов'язані з нею коаліції сил і засобів для задоволення нагальних потреб України на полі бою і для захисту від російської агресії", – сказано в повідомленні американського відомства.

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Як повідомлялося, 13 листопада Україна отримала $1,35 млрд гранту від США. Ці кошти спрямують на гуманітарні та соціальні програми.

Загалом прогнозується, що Адміністрація президента США Джо Байдена в останній період його каденції передасть Україні суттєву військову допомогу.