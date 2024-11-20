У Румунії викрили мережу, що виготовляла фейкові документи людям з України, Молдови та РФ

У Румунії викрили масштабну мережу шахраїв, що займалися виготовленням підроблених документів та продавали їх громадянам України, Молдови та Росії.

Слідство вважає, що зловмисники діяли у співпраці з посадовцями двох мерій на сході країни – у повіті Ботошані неподалік кордонів з Україною і Молдовою, пише "Європейська правда" із посиланням на Digi24.

Шахраї вишуковували покинуті домівки, власники яких померли або емігрували, та за допомогою посадовців мерії виготовляли підроблені румунські посвідчення особи, які далі продавали громадянам України, Молдови та Росії за 350-400 євро та прописували їх за адресами померлих румунів.

У документах могли довільно змінювати імена, місце народження тощо. Іноді людей прописували у приміщеннях, які явно не є житловими.

Тільки в одній з громад повіту Ботошані виготовили 10 тисяч таких документів.

Як повідомлялося, із початку 2024 року Нацполіція у співпраці з Державною прикордонною службою та СБУ "зупинила існування" 2500 груп, які займались організацією незаконного перетину кордону.