Прикордонники попередили про призупинення роботи великого пункту пропуску на кордоні з Молдовою

У пункті пропуску "Паланка – Маяки-Удобне" 21 листопада на кілька годин призупинять пропускні операції.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"21 листопада 2024 року з 08:00 по 14:00 заплановано проведення технічних робіт, через що в пункті пропуску "Паланка – Маяки-Удобне" буде відключене електроживлення", – йдеться у повідомлнні.

Прикордонники закликали громадян врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетинання українсько-молдовського кордону.

Як повідомлялося, 13 листопада у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" також призупиняли пропускні операції.

А в пункті пропуску "Росошани-Бричень", що також на кордоні з Молдовою, 2 листопада було відсутнє світло, через що митний контроль громадян та транспорту не відбувався.

Крім того, пункти пропуску на кордоні з Молдовою не працювали й 7 листопада.