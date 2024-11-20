Роботодавці отримали 100 мільйонів за облаштування робочих місць для 1500 людей з інвалідністю

Від початку року держава компенсувала роботодавцям понад 100 млн грн за облаштування робочих місць для 1500 працевлаштованих людей з інвалідністю.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що із початку цього року понад 1000 підприємців отримали компенсацію за придбані для своїх фахівців з інвалідністю спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої.

"За підтримки держави облаштували 1500 робочих місць для таких працівників, роботодавцям компенсували витрати на понад 100 млн грн. Робоче середовище має бути комфортним та безпечним для кожної людини", – повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

У міністерстві уточнили, що компенсації за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю отримали підприємці з усіх регіонів України. Найбільше таких роботодавців у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях та місті Київ. Середній розмір компенсації в 2024 році становить 68 тис. грн.

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Зокрема, роботодавці придбали для своїх працівників тактильні матеріали для обладнання підлоги та сходів, сходовий гусеничний підйомник, підіймальну платформу для працівників на візку колісному, спеціалізовані меблі та фурнітуру для пристосування робочих місць працівникам з вадами спини, комп’ютери (ПК, ноутбуки) з вбудованими пристроями захисту очей, спеціалізовані настільні лампи для працівників з вадами зору, засоби зв’язку та спеціалізовану фурнітуру (телефони і навушники) для працівників з вадами слуху.

Як повідомлялося, Міністерство соціальної політики пропонує розширити субсидії для роботодавців за працевлаштування осіб із інвалідністю, жінок та людей старшого віку.