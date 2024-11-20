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Новини
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ВАКС не продовжив обов’язки ексочільнику "Нафтогазу" Коболєву і дозволив йому виїжджати за кордон (оновлено)

Суд не продовжив обов’язки Коболєву і дозволив йому виїхати за кордон

Вищий антикорупційний суд не продовжив строк дії обов'язків, покладених на ексголову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, якого обвинувачують у заволодінні 229 млн грн премії.

Про це повідомляє Центр протидії корупції із посиланням на відповідь Спеціалізованої антикорупційної прокуратура.

Зазначається, що строк дії обов'язків, визначених Коболєву, спливав 12 листопада. Він мав повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон.

Прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотання про продовження строку дії обов'язків ще 1 листопада. Однак судові засідання 5 і 8 листопада, на яких мали розглянути це клопотання, зняли з розгляду.

"Натомість 1 листопада головуючий надав дозвіл Коболєву на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада", – зазначили в ЦПК.

Сам Коболєв підтвердив, що суд не продовжив дію покладених на нього обов'язків, але запевнив, що зараз перебуває у Києві і їхати з України не планує.

"Незважаючи на завершення моїх обовʼязків, тікати нікуди не буду (як би хтось сильно на це не сподівався). На наступне судове засідання, яке заплановане на 26.11.24, зʼявлюсь, як завжди, особисто", – написав ексочільник "Нафтогазу" на своїй сторінці у Facebook.

У чому звинувачують Коболєва

Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн). Йдеться про премії за перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі.

Зазначається, що лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. Таким чином, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229,25 млн грн, стверджує слідство. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) спочатку відмовився обирати запобіжний захід для Коболєва, але апеляційна палата визначила для нього заставу у розмірі 229 млн грн. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.

25 вересня ВАКС зменшив заставу Коболєву з 229 млн грн до 107 млн грн.

Автор: 

Нафтогаз (3309) Коболєв Андрій (504) Антикорупційний суд ВАКС (737)


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Топ коментарі
+16
за кордон дозволено виїзжати тільки
якщо вкрав або узяв хабаря
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20.11.2024 15:13
+12
То бидло, а то пани.
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20.11.2024 15:28
+12
Здається, він тоже інвалід.

У більшості українських можновладців дуже важка травма, - ампутована совість.
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20.11.2024 15:56
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за кордон дозволено виїзжати тільки
якщо вкрав або узяв хабаря
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20.11.2024 15:13 Відповісти
якщо ... не менше 200 млн (50 на 50 хабар....)
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20.11.2024 17:27 Відповісти
Навіщо брехати, вкрав або узяв великого хабаря
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20.11.2024 17:37 Відповісти
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20.11.2024 17:40 Відповісти
я канєшна ізвіняюсь, але як " не продовження виконання обов.язків" пов,язане з дозволом військовозобов.язаного виїжджати за кордон?
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20.11.2024 17:44 Відповісти
а как же война, мобилизация и вот это вот все?
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20.11.2024 15:25 Відповісти
То бидло, а то пани.
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20.11.2024 15:28 Відповісти
Здається, він тоже інвалід.

У більшості українських можновладців дуже важка травма, - ампутована совість.
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20.11.2024 15:56 Відповісти
Ви ні панімаєтьє, єто другоє...
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20.11.2024 17:38 Відповісти
А чо, премії вже "у мами в Америці". З чистою совістю на свободу.
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20.11.2024 15:26 Відповісти
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20.11.2024 17:42 Відповісти
гибла справа.
Якщо шабуні та інші заробітчани на антикорупції будуть впиратися з нею - в Євросоюз, і навіть в НАТО Україну не візьмуть.
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20.11.2024 15:28 Відповісти
Че чула, щоб ці борцуни боролися з Вітренком, який теж отримав міліони за ту ж справу. Цікаво чому? Питання риторичне.
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20.11.2024 17:29 Відповісти
державні виконавці будуть супроводжувати при перетині кордону для забезпечення судового рішення чи панам достатньо папірця з суду
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20.11.2024 15:54 Відповісти
Скоріше допоможуть чемодани нести
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20.11.2024 17:35 Відповісти
А це означає, що крім брехні слугориг нічого на Андрія Коболєва немає.
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20.11.2024 16:21 Відповісти
Чому? Пліснява досягла мети. Прибрала українського лобіста.

7 березня 2023,
Присутність Коболєва у США необхідна для "повної мобілізації політики США на підтримку України", - Гербст

Гербст відзначив внесок Коболєва в енергетичну політику США.


"Звертаюсь до вас з цим листом, аби підтвердити, що з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Андрій Коболєв неодноразово відвідував Вашингтон (округ Колумбія), аби мобілізувати політику США на підтримку України. Він був одним з перших українців, які приїхали до Вашингтону всього через чотири дні після початку російського вторгнення", - йдеться у листі.

Гербст наголосив, що Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Надані ним уряду США інформація, аналіз та рекомендації призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.

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20.11.2024 17:34 Відповісти
Слугориги, дуже влучне визначення
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20.11.2024 17:41 Відповісти
Рік пройшов а справи таки немає в суді. Порушували для вимагання. Проплатив, на тобі паспорт. Після перевороту Яков Свердлов став керувати ВЦИКОМ і запровадив практику продажу паспортів для виїзду за кордон багатим та знатним. По квоті ВЦИКА влаштував в ВЧК Геноха Ієгуду, свого родича, який керував пошуком клієнтури в адмінвідділі. В 1935 році відкрили його робочий сейф і знайшли кілограми золота і сотні камінців разом з підписаними паспортами на виїзд. Сталін розпорядився арештувати його сина, тоді вдова принесла всі коштовності, які Свердлов зберігав удома. І почали шукати діаманти царя, які щезли при розстрілі царської сім'ї, цю екзекуцію проводив Юровський, ще з дитинства друг Свердлова (вчився як і Ягода ювелірній справі у батька Свердлова). Юровський помер раніше, то посадили бувшого коменданта Кремля Малькова, якого призначив його друг дитинства помічник Лєніна атєц русскаго міра Молотов.
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20.11.2024 17:24 Відповісти
Труханов со товаріщі ще 8 років тому "наколядував" 185 млн грн з бюджету, а віз і нині там...
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20.11.2024 17:46 Відповісти
Білий квиток чи інвалідний возик?
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20.11.2024 17:33 Відповісти
інвалідний возик ... довезе до яхти!!!
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20.11.2024 17:41 Відповісти
Поділився, більше сказати ничего
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20.11.2024 17:34 Відповісти
За кордон дпсу випускає, ну тупіть і не розводьте зраду.
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20.11.2024 17:37 Відповісти
За вказівкою ОПи.
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20.11.2024 17:45 Відповісти
Або на підставі листа від голови ГУР Кирила Буданова, як Трубіцин.
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20.11.2024 17:48 Відповісти
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20.11.2024 17:46 Відповісти
А чому за кордон а не до ЗСУ?
Наколядувала тварюка на крові українцвв і за кордон, так чи ні, ********?
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20.11.2024 17:49 Відповісти
Яким боком кобалєв до зелені?Кобалєва зняли з посади поламавши наглядову раду.
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20.11.2024 18:45 Відповісти
А я десь його приєднав до зелені? Де? Коли?
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20.11.2024 19:00 Відповісти
"********".Прямий натяк на причетність Кобалєва до зелені
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20.11.2024 20:42 Відповісти
Ті шакали "своїх" не здають, навіть нагороджують за мільярдні пограбування держави. Аферистка й схемщиця Маркарова яскравий приклад.
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21.11.2024 16:43 Відповісти
так це ж соєвий висуванець, чи ні?
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20.11.2024 18:09 Відповісти
Да відслюнявив комусь добряче.
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20.11.2024 18:21 Відповісти
Але ж суд не заборонив ТЦК "бусикувати" цього кобеля.
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20.11.2024 18:40 Відповісти
Ще одна пустишка слуг лопнула
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20.11.2024 18:44 Відповісти
Українськи суди та поліція лише для того? щоб дерибаити награбоване!
Питання тільки, навіщо ми все це сміття утримуємо?
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20.11.2024 20:01 Відповісти
Який гуманний у нас ВАКС - а йти захищати батьківщину вони йому не дозволили?
Тільки їхати за кордон???
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20.11.2024 20:04 Відповісти
Як цікаво... нікому закордон не можна, а цьому виродку, будь ласка!
Хто знає? навіщо ми утримуємо поліцію, суддів, прокурорів?..
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20.11.2024 20:20 Відповісти
чому він виродок? І чому особисто Вам не можна за кордон?
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20.11.2024 23:30 Відповісти
А чому його не бусифікнули? Інвалід? Чи рівніший за інших?
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20.11.2024 20:56 Відповісти
Корупціонер корупціонера миє. Мокропорохові неконституційні антикорупційні суди зламалися, пора їм на смітник.
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21.11.2024 16:48 Відповісти

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