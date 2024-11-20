ВАКС не продовжив обов’язки ексочільнику "Нафтогазу" Коболєву і дозволив йому виїжджати за кордон (оновлено)

Вищий антикорупційний суд не продовжив строк дії обов'язків, покладених на ексголову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, якого обвинувачують у заволодінні 229 млн грн премії.

Про це повідомляє Центр протидії корупції із посиланням на відповідь Спеціалізованої антикорупційної прокуратура.

Зазначається, що строк дії обов'язків, визначених Коболєву, спливав 12 листопада. Він мав повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон.

Прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотання про продовження строку дії обов'язків ще 1 листопада. Однак судові засідання 5 і 8 листопада, на яких мали розглянути це клопотання, зняли з розгляду.

"Натомість 1 листопада головуючий надав дозвіл Коболєву на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада", – зазначили в ЦПК.

Сам Коболєв підтвердив, що суд не продовжив дію покладених на нього обов'язків, але запевнив, що зараз перебуває у Києві і їхати з України не планує.

"Незважаючи на завершення моїх обовʼязків, тікати нікуди не буду (як би хтось сильно на це не сподівався). На наступне судове засідання, яке заплановане на 26.11.24, зʼявлюсь, як завжди, особисто", – написав ексочільник "Нафтогазу" на своїй сторінці у Facebook.

У чому звинувачують Коболєва

Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн). Йдеться про премії за перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі.

Зазначається, що лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. Таким чином, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229,25 млн грн, стверджує слідство. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) спочатку відмовився обирати запобіжний захід для Коболєва, але апеляційна палата визначила для нього заставу у розмірі 229 млн грн. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.

25 вересня ВАКС зменшив заставу Коболєву з 229 млн грн до 107 млн грн.