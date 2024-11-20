Оператори придбали нові частоти: Мінцифри пояснило, як це вплине на якість мобільного зв’язку

Учора, 19 листопада, українські мобільні оператори придбали ліцензій на користування радіочастотним спектром. Тепер вони мають збільшити покриття мобільним зв’язком.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Цього разу "Київстар", Vodafone і lifecell змагалися за п’ять лотів у трьох діапазонах частот. За результатами аукціону оператори сплачують кошти за користування спектром, а держава надає операторам ліцензії на 15 років. Отримані кошти від оренди радіочастот будуть перераховані в державний бюджет – 2,8 млрд грн.

Згідно з отриманими ліцензіями оператори мають виконувати обов’язки зі збільшення покриття мобільним зв’язком. Зокрема:

забезпечити зв’язок на територіях протягом шести місяців з моменту деокупації;

побудувати щонайменше 1 500 базових станцій у відповідних діапазонах за два роки, з яких 500 – уже в перший рік;

забезпечити зв’язок у населених пунктах більш як 2 000 осіб, але не менш ніж 90 % населення кожним оператором;

розширити покриття на міжнародних та національних автошляхах;

підтримувати якість мобільного зв’язку відповідно до затверджених вимог;

забезпечити 95 % населення України якісним покриттям мобільного інтернету.

У Мінцифри переконані, що завдяки цьому в Україні поступово збільшиться покриття та покращиться якість мобільного зв’язку й інтернету.

Нагадаємо, напередодні мобільні оператори "Київстар", "Vodafone-Україна" та lifecell отримали в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц, сумарно запропонувавши за них 2,89 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів.

Раніше у спільній заяві мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell наголосили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть при максимальних зусиллях.

Детальніше про готовність мобільних операторів до тривалих відключень читайте в матеріалі БізнесЦензор "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв'язком?".