Обхід санкцій: Біля берегів Малайзії організували найбільшу в світі перевалку нафти "тіньового флоту"

За 60 км від узбережжя Малайзії в Південнокитайському морі розташоване найбільше в світі місце зустрічі "тіньового флоту" танкерів для перевалки нафти.

Про це йдеться в розслідуванні Bloomberg, передає ЕП.

Як зазначаєтья, кількість перевантажень нафти в цій зоні між танкерами подвоїлася з 2020 року.

За консервативними оцінками, за дев'ять місяців 2024 року через неї пройшло близько 350 млн барелів нафти, а вартість продукту оцінюється щонайменше у $20 млрд.

Перевалка використовується не російськими, а іранськими танкерами – вони передають санкційну нафту іншим суднам, які потім доставляють нафту в основному до китайських портів. Водночас офіційно Китай не імпортує іранську нафту з 2022 року.

Перевалка знаходиться у винятковій економічній зоні Малайзії, але за межами її територіальних вод, тому країна обмежена в можливостях контролювати цю зону.

До того ж, як повідомляється, ні Малайзія, ні сусідні країни особливо не зацікавлені в посиленні контролю через економічні та політичні зв'язки з Іраном та Китаєм.

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Раніше стало відомо, що ціллю 15 пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії буде "тіньовий флот" танкерів, які російські компанії використовують для експорту своєї нафти на світові ринки.

За останній рік Росія збільшила обсяги свого "тіньового флоту" нафтових танкерів майже на 70%, що дозволило Москві обходити західні санкції. За підрахунками Київської школи економіки (KSE), обсяг російської нафти, що транспортується погано обслуговуваними та незастрахованими танкерами, зріс із 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року.

Активне розширення "тіньового флоту" РФ стало відповіддю на запроваджене країнами "Великої сімки" у грудні 2022 року обмеження цін на морські постачання російської нафти на рівні $60 за барель.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що танкери в Балтійському морі підробляють дані про свої маршрути, щоб приховати візити до Росії.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Тіньовий флот РФ нарощує потужність, попри санкції Заходу: список суден"