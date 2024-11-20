На підтримку українських виробників в бюджеті на наступний рік передбачено 36 мільярдів

На програми стимулювання українських національних виробників у 2025 році закладено щонайменше 36 млрд грн.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ми продовжимо реалізовувати політику "Зроблено в Україні", яка стимулює залучення інвестицій у реальний сектор, посилює несировинний експорт та розвиває внутрішнє виробництво. Тож на програми підтримки виробників ми передбачили щонайменше 36 млрд грн", – сказала Свириденко.

За її словами, мета уряду – змінити структуру української економіки, наростити виробництво товарів із доданою вартістю та збільшити частку переробної промисловості у ВВП вдвічі – до 20%.

Які програми будуть фінансуватися

Зокрема, наступного року уряд продовжить фінансувати програму "Доступні кредити 5-7-9%", яка робить банківське кредитування доступним для підприємців. У держбюджеті на 2025 рік на її реалізацію закладено 18 млрд грн.

Для підтримки та розвитку будівельної галузі, а також українців, які хочуть мешкати в Україні та мати гідні житлові умови, уряд продовжить фінансування програми "єОселя". У 2025 році "єОселя" отримає 9,3 млрд грн.

Також наступного року продовжиться фінансування програми грантів на старт власної справи для мікро- і малого бізнесу. Отримати грант може як той, хто лише планує відкрити перший бізнес, так і досвідчений підприємець. Одним з напрямків програми "Власна справа" є гранти для ветеранів та другого з подружжя.

Для підтримки переробних підприємств буде реалізовуватись програма "Гранти для виробників". Підприємець може отримати до 8 млн грн для купівлі потрібного обладнання чи техніки. У 2025 році передбачено 1,37 млрд грн на гранти для розвитку переробних підприємств.

Державна програма "Шкільний автобус" виконує соціальну функцію та водночас стимулює галузь машинобудування. Уряд виділяє 1,6 млрд грн для закупівлі шкільних автобусів українського виробництва у 2025 році.

На початку наступного року уряд розподілить фінансування і на інші програми.

Зокрема, продовжиться реалізація програми компенсації вартості української сільгосптехніки, яка стимулює сільськогосподарське машинобудування. Вона передбачає, що аграрії можуть придбати українську техніку і отримати компенсацію 25% від її вартості. У наступному році на її фінансування передбачений 1 млрд грн.

Окрім того, уряд продовжить підтримку індустріальних парків, яка сприяє залученню інвестицій і розвитку регіонів. У 2025 році планується виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури індустріальних парків.

Також наступного року в Україні продовжить діяти механізм держпідтримки проєктів зі значними інвестиціями. Якщо підприємець інвестує від 12 млн євро, він зможе через різні механізми отримати компенсацію до 30% капітальних інвестицій. Очікується виділення 1 млрд грн на компенсацію приєднання до мереж і будівництво інженерно-транспортної інфраструктури..

На реалізацію програми часткової компенсації купівлі української техніки та обладнання також планується надати 1 млрд грн. Завдяки цьому покупці зможуть отримати компенсацію 15% вартості української техніки та обладнання, від автобусів до когенераційних установок.

У 2025 році очікується продовження дії програми "Національний кешбек". На її реалізацію очікується розподіл на початку року 1 млрд грн.

Також бюджетом передбачено виділення 1 млрд грн на компенсацію витрат аграрному сектору за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.