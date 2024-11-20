Російський бізнес спрогнозував прискорення інфляції до максимуму з початку великої війни

Російський бізнес вимушений різко підвищувати ціни на свої товари через кадровий голод, проблеми з платежами і кредити, що дорожчають. Так, індекс цінових очікувань бізнесу, який розраховує Центробанк Росії на підставі опитування 15 тис. компаній зі всіх ключових галузей, цього місяця досяг максимуму з травня 2022 року.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на листопадовий "Моніторинг підприємств".

Як повідомляється, індекс зростав три місяці поспіль і досяг позначки 26 пунктів – на стільки частка компаній, які піднімуть ціни, перевищила частку тих, хто не планує цього робити.

Бізнес готується до одного з найсильніших інфляційних шоків за останні 20 років: вище індекс цінових очікувань компаній за всю історію даних піднімався лише двічі – у перші місяці розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України та під час кризи 2008-2009 років.

Інфляційна хвиля позначиться на російських супермаркетах та магазинах: 45,2% компаній роздрібної торгівлі планують підвищувати ціни, і це рекорд серед усіх галузей економіки.

Слідом йдуть фабрики та заводи обробної промисловості, що насамперед випускають споживчі товари (35,2%).

"Підприємства пов'язують підвищення цін на свою продукцію зокрема з майбутнім – з січня 2025 року – підвищенням податкового навантаження, збільшенням мінімального розміру оплати праці та подорожчанням житлово-комунальних послуг", – зазначає російський Центробанк.

Крім того, бізнес скаржиться на зростаючі витрати: дорожчають грошові перекази, логістика, оренда та кредити. Індекс умов кредитування підприємств опустився до мінімуму за весь час статистики (-17 пунктів), як і індекс забезпеченості кадрами (-33,6 пункту).

"Найгостріший дефіцит кадрів продовжували відчувати обробні підприємства, які виробляють продукцію інвестиційного та споживчого призначення", – пише ЦБ Росії.

На думку учасників ринку, така криза змусить Центробанк РФ знову підняти ключову ставку, яка після восьми підвищень поспіль вже знаходиться на рекордному за 20 років рівні 21%.

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Своєю чергою російські бізнес-еліти не поділяють оптимістичних прогнозів уряду РФ щодо зростання російської економіки і не чекають, що Дональд Трамп на посаді президента США скасує введені проти Росії санкції.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.

До того повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.

Перед тим Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.