"Оператор тилу" оголосив перші закупівлі речового майна для ЗСУ на 2025 рік

Закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Державний оператор тилу" – оголосила закупівлі речового майна для Збройних Сил України на 2025 рік. Це вперше, коли вони оголошуються заздалегідь.

Про це йдеться в повідомленні "Оператора тилу".

Очікувана вартість закупівель складає понад 2,5 млрд грн.

"Завчасне планування закупівель на 2025 рік – це крок до покращення ефективності забезпечення ЗСУ. Міноборони проводить реформу речового забезпечення, впроваджуючи нові елементи спорядження та екіпірування, які відповідають вимогам сучасного бою", – сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Що планують закупити

Наразі ДОТ вже оголосив закупівлі на такі товари:

шарф-труба літня,

наколінники та налокітники тактичні бойові,

костюм літній польовий,

костюм літній польовий жіночий,

штани до костюма літнього польового,

сорочка бойова,

черевики літні,

кепі бойове,

панама літня,

килим спальний польовий ізоляційний,

спальний мішок,

матрац,

подушка,

ковдра.

Як зазначається, завдяки завчасному плануванню військовослужбовці зможуть отримувати речове забезпечення своєчасно та безперебійно, а постачальники можуть заздалегідь підготуватися до участі в тендерах й планувати завантаження виробничих потужностей.

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У ДОТ нагадали, що напередодні ринку було презентовано зміни та плани щодо закупівель речового забезпечення на 2025 рік. Зокрема, потенційні постачальники ознайомились зі змінами умов контрактування та вимог для кваліфікації, особливостями спрощених процедур та рамкових угод в оборонних закупівлях.

Також для зручності постачальників на сайті "Держоператора тилу" розміщено календарний план закупівель до кінця 2024 року за усіма трьома напрямками.

Відтепер компанії зможуть заздалегідь бачити терміни початку закупівлі та постачання. Головна мета – дати потенційним постачальникам для ЗСУ час, аби краще підготуватися до закупівель.

На 2025 рік ДОТ планує сфокусуватись над локалізацією виробництва речового забезпечення.

Раніше стало відомо, що "Державний оператор тилу" планує опублікувати на своєму сайті список постачальників, до яких застосовані обмежувальні заходи.

До того повідомлялося, що "Державний оператор тилу" ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для Збройних Сил України до 100% її вартості.