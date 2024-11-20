Історичний урожай сої в Україні спричинив зниження цін, наступного року аграрії зменшать посіви, – Мінагрополітики

Великий урожай сої в Україні спричинив зниження цін, відтак аграрії повернуться до кукурудзи в 2025 році.

Про це розповів перший заступник міністра сільського господарства Тарас Висоцький в інтерв'ю Reuters.

"Ми бачимо, що ціни на кукурудзу тримаються високо, а соєві боби падають, тому що в нас перевиробництво сої. Кукурудза може додати 0,5 млн га в 2025 році, а соя може втратити 0,5 млн га", – сказав Висоцький.

За його словами, Україна є традиційним виробником і експортером кукурудзи, але труднощі з експортом змусили аграріїв різко скоротити посівні площі до 3,9 млн га в 2024 році з 5,5 млн га в 2021 році.

Фермери також збільшили посівні площі сої, очікуючи більше прибутку від високих цін, піднявши виробництво сої в Україні до історичного максимуму в 6 млн тонн цього року.

Окрім того, як зазначив Висоцький, урожай пшениці в Україні може зрости до 25 млн тонн наступного року з очікуваних 22 млн тонн цього року завдяки більшій площі посіву.

У 2024 році Україна зібрала 22 млн тонн пшениці проти середніх урожаїв до повномасштабної війни в 25-28 млн тонн.

"Якщо брати до уваги середню врожайність, то ми мали б не менше 22 млн тонн (пшениці), але при позитивній погоді може бути 25 млн тонн", – сказав Висоцький.

Загалом озима пшениця становить 95% загального виробництва пшениці в Україні щороку.

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Раніше стало відомо, що цього року Україна зібрала найкращий урожай гороху за останні три роки. Це стало можливим, насамперед, за рахунок збільшення посівних площ.

До того Висоцький заявляв, що складні погодні умови, зокрема літня посуха, не вплинули глобально на врожай та на ціни сільгоспкультур. Але наслідки засушливого літа цього року можуть бути відчутними у 2025 році, особливо це вплине на врожай озимих.