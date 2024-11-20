Латвія планує виділити 65 мільйонів євро на підтримку українських біженців наступного року

Комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Латвії в остаточному читанні підтримала зміни до закону про підтримку українських біженців у Латвії, які передбачають продовження держпідтримки українців ще на рік.

Про це повідомляє агентство LETA, передає Delfi.

Відтак, наступного року весь запланований обсяг на підтримку громадян України в Латвії становить 65 млн євро.

Поправки до закону передбачають продовження термінів компенсації витрат на проживання громадян України, включно з проживанням та харчуванням для вразливих верств населення, а також відшкодуванням витрат на придбання ліків або медичних ліків та виробів.

Окрім того, щоб знизити адміністративне навантаження як на громадян України, так і на Управління у справах громадянства та міграції Латвії, зміни передбачають видачу українцям посвідки на проживання в Латвії терміном на три роки замість двох.

Наразі громадянам України видається дозвіл на тимчасове проживання – посвідчення особи громадянина третьої країни – строком на два роки.

За даними МВС країни, на даний момент 15 838 громадян України мають у Латвії активний статус тимчасового захисту в Реєстрі фізичних осіб.

Аналогічно, якщо термін дії проїзного документа, виданого в Україні, минув, він вважатиметься дійсним у Латвії до 28 лютого 2026 року. Наразі закон встановлює термін до кінця лютого наступного року.

Зміни також передбачають, що українські діти, які "не супроводжуються", з семи років матимуть право на отримання сертифікату на забезпечення соціальних гарантій. Очікується, що така підтримка триватиме до 19 років. За даними Міністерства добробуту, наразі в Латвії проживає 229 таких дітей.

Також зміни у законі передбачають, що медичний персонал – медичні працівники та фармацевти з України – після трьох років роботи в Латвії повинні будуть підтверджувати знання державної мови на рівні В1.

Ця вимога поширюватиметься наступного року на 142 медиків, які прибули до Латвії 2022 року. Дозвіл на надання короткострокових професійних послуг у сфері лікування зараз надається громадянам України на п'ять років.

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Крім того, одноразова кризова допомога для українських біженців у Латвії наступного року збільшиться на 24-34 євро.

Наразі встановлено, що муніципальна соціальна служба призначає та виплачує громадянам України, які проживають у Латвії, одноразову допомогу в кризовій ситуації у розмірі 343 євро на дорослу людину та 240 євро на кожну дитину.

Планується, що наступного року допомога для громадян України в Латвії становитиме 377 євро для дорослого та 264 євро для дитини. Таким чином, допомога збільшиться на 34 євро для дорослого та на 24 євро – для дитини.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Департамент міграції Литви підтвердив рішення, що нова тимчасова посвідка на проживання, яка видається українським біженцям на підставі тимчасового захисту, діятиме до 4 березня 2026 року.

На початку того самого місяця повідомлялося, що в Латвії знизилася підтримка прийому українських біженців.

Менш ніж половина або 48% жителів Латвії у віці від 18 до 75 років підтримують прийом українських військових біженців у Латвії. У березні 2024 року таких 60,1% мешканців, тоді як у листопаді минулого року цей показник становив 52%, що свідчить про те, що після сплеску у березні підтримка статистично значно знизилася.