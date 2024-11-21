"Армія відновлення": Безробітним виплатили вже 1,6 мільярда, вони отримали 200 тисяч направлень по всій країні

Від початку дії проєкту "Армія відновлення" – з осені 2022 року – безробітним, залученим до суспільно-корисним робіт, виплати понад 1,6 млрд грн.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Зазначається, що вже видано понад 200 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців, які долучаються до робіт з відбудови країни.

Наразі суспільно корисні роботи проводяться в 19 регіонах України. Найактивнішими учасниками проекту є:

Харківська область – 32 тис. направлень;

Донецька область – 24 тис. направлень;

Київська область – 23 тис. направлень;

Чернігівська область – 22 тис. направлень;

Полтавська область – 22 тис. направлень.

Читайте також: Дефіцит кадрів є у всіх галузях. Україні потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників, – Мінекономіки

Учасники проєкту виконують різноманітні роботи, починаючи від допомоги постраждалим внаслідок бойових дій до відновлення критичної інфраструктури та будівництва споруд для потреб ЗСУ. Обсяг робіт залежить від потреб кожного конкретного регіону.

Працівники підписують строковий трудовий договір на період виконання робіт, а їхня оплата складає 1,5 мінімальні заробітні плати, що на сьогодні дорівнює 12 тис. грн за повний місяць роботи.

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй", що має допомогти збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет.

Водночас серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% опитаних Центром Разумкова. Також 51,9% респондентів повідомляють про відсутність робочих місць за фахом.

Як повідомлялося, у серпні зафіксували рекордну за час повномасштабної війни кількість вакансій. Зокрема, роботодавці роозмістили на порталі з пошуку роботи Work.ua – 115 482 пропозиції.