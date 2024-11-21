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Новини
15 006 16

"Метінвест" підписав декларацію з урядом Італії про будівництво заводу з виробництва зеленої сталі. Він працюватиме з українською сировиною

Група "Метінвест" Ріната Ахметова та Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали історичну декларацію про будівництво великого заводу з виробництва зеленої сталі у місті Пйомбіно.

Підписання відбулося під час зустрічі урядів Італії та України в Римі, сказано в повідомленні компанії. 

Проєкт вартістю 2,5 млрд євро передбачає створення одного з найсучасніших заводів із виробництва зеленої сталі в Європі потужністю 2,7 млн тонн на рік.

Завод використовуватиме технології на основі електродугових печей та вторинної сировини, зокрема брухту, чавуну та заліза прямого відновлення, які поставлятимуться з України.

Будівництво планується розпочати на початку 2025 року, а виробництво сталі – наприкінці 2027 року.

До початку 2025 року планується підписати програмну угоду. Цей документ визначатиме конкретні дії, зокрема концесію на рекультивацію земель, контракти щодо розвитку через Національне агентство з питань внутрішніх інвестицій та економічного розвитку Invitalia, заходи із забезпечення зайнятості, ініціативи у сфері відновлюваної енергетики та покращення портової інфраструктури.

Проєкт уже досяг певних успіхів. Італійське державне кредитно-експортне агентство SACE та провідні банки, зокрема Cassa Depositi e Prestiti, офіційно висловили зацікавленість у наданні фінансової підтримки.

Окрім того, Адміністрація портової системи Північного Тірренського моря підтвердила відповідність проєкту своїм планам розвитку, а Metinvest-Adria досягла угоди з металургійною компанією JSW Steel Italia S.p.A. щодо забезпечення доступу до промислових зон.

"Ця угода є важливим кроком до створення одного з найбільш сталих металургійних заводів у Європі. Проєкт допоможе зміцнити італійську металургійну промисловість і гірничодобувну галузь України і продемонструє потенціал співпраці у сприянні промисловому розвитку. Ми висловлюємо подяку всім учасникам, зокрема MIMIT, регіону Тоскана та муніципалітету Пйомбіно, за їхню підтримку", — зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. Із них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".

Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Автор: 

завод (735) Італія (443) будівництво (2223) сталь (387) Метінвест (756) Новини компаній (3348)


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Топ коментарі
+8
Тобто налоги азметов буде платити в Італії .
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21.11.2024 15:35
+7
Заміст купівлі Україні зброї, цей НЕУКРАІНЕЦ ахметов тягне свої гроши до Італії. потім заведе там профсоюзи і почне качати права касками , як робив у Донецьку
вкруг АзметовА зберуться усі риги і почнуть думати як підмяти знову Україну
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21.11.2024 15:44
+5
Добре мати свого прем'єр міністра в холуях -вся країна на тебе працює і всі ресурси твої
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21.11.2024 15:49
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Тобто налоги азметов буде платити в Італії .
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21.11.2024 15:35 Відповісти
будівництво заводу з виробництва зеленої сталі. Він працюватиме з українською сировиною

А що то за зелена сировина? Хотілося б, канєшна, шоб усіх зелених... тойво...
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21.11.2024 15:38 Відповісти
заводу з виробництва зеленої сталі Джерело: https://biz.censor.net/n3521166

правильно мало бути написано - заводу з виробництва "зеленої" сталі
А то незрозуміло - чи то від кольору металу , чи то від Зеленського
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21.11.2024 17:19 Відповісти
Вам мало при владі зеленого *****?
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21.11.2024 15:41 Відповісти
Ну це потужно, якщо й сталь буде зелена! Треба ще зелену цеглу й зелений залізобетон. Все позеленіє!
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21.11.2024 15:43 Відповісти
Заміст купівлі Україні зброї, цей НЕУКРАІНЕЦ ахметов тягне свої гроши до Італії. потім заведе там профсоюзи і почне качати права касками , як робив у Донецьку
вкруг АзметовА зберуться усі риги і почнуть думати як підмяти знову Україну
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21.11.2024 15:44 Відповісти
Або Італію . Вони ж там всі вілли скупили , родини давно там .
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21.11.2024 16:18 Відповісти
Добре мати свого прем'єр міністра в холуях -вся країна на тебе працює і всі ресурси твої
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21.11.2024 15:49 Відповісти
А міг би збудований в Україні,а це робочі місця.Но тупий ленивий люмпен сказав "хуже не будет".
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21.11.2024 16:49 Відповісти
Завод використовуватиме технології на основі електродугових печей та вторинної сировини, зокрема брухту, чавуну та заліза прямого відновлення, які поставлятимуться з України. Джерело: https://biz.censor.net/n3521166

Постачальник дешевого брухту - ЗСУ. Хароша схєма, лєонідич.
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21.11.2024 16:53 Відповісти
Завод в Італії, сировина українська.
Сировина - брухт.
Тобто, замість того, аби виплавляти зелену дешеву сталь з власного металобрухту, ми будемо відправляти той брухт за безцінь до Італії, де Ахметов буде за копійки робити дорогу сталь. Всі податки він також буде сплачувати в Італії.
Як це називається - грабунок, правильно.
Але ж яке "потужне досягнення"!

І щодо брухту, окремо. В Україні, кров'ю українців, тільки ворожої техніки вже утилізовано десятки тисяч танків та інших бойових броньованих машин, які безпосередньо перетворилися на брухт.
Порахуйте, скільки важить танк, скільки в ньому маси, тільки сталі, і яка ціна хоча би брухту на сталь.

Одного тільки залізобрухту на мільярди.
Все це тихо прибирає Ахметов - та вивозить задарма закордон і робить на тому сотні мільярдів.
І Україна з того отримає велике НІЧОГО.
Хіба тільки локшину, на вуха, про те, як ми потужно за цим контрактом "розвиваєм гіпєрнічу галузь".
Жеріть, не обляпайтеся і скажіть спасіби Ахметову, що він же ж допоміг "очистити неньку -Україну" від брухту (та грошей) та кинув пару крихт натомість.
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21.11.2024 17:02 Відповісти
Хочу нагадати Метінвесту, що в Запоріжжі досі стоять срані мартени, на стільки древнюче лайно, що по всій планеті залишились тільки в нас і десь в Індії. Рівень забруднення повітря жах. Тому "зелену сталь" треба починати тут
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21.11.2024 17:25 Відповісти
Тобто, нам виділена роль сировинного придатку остаточно. Але ці олухи не знають, що скрізь, куди прилазе ахмєтов, наступає розруха. А потім пприходе війна.
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21.11.2024 17:30 Відповісти
Так виглядає, що Рудий 3,14дарас Тхір аж занадто довго перебуває на свободі. Йому вже давно пора скласти компанію одному Бєні, котрого через "самотність" дусить Величезна Жаба.
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21.11.2024 18:40 Відповісти
Фсбешний катала любить зелене. У Бурштині був "зелений острів" Виробництва електрики. Тепер воно перебирається в теплий клімат- в Італію? Бо в Лондоні йому не дружньо?
А рабів своїх одних знищив (Донбас, Маріуполь), других планує- Запоріжжя?
Запоріжжя любить ахмєтова і зельця
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23.11.2024 08:16 Відповісти

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