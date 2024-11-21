"Метінвест" підписав декларацію з урядом Італії про будівництво заводу з виробництва зеленої сталі. Він працюватиме з українською сировиною

Група "Метінвест" Ріната Ахметова та Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали історичну декларацію про будівництво великого заводу з виробництва зеленої сталі у місті Пйомбіно.

Підписання відбулося під час зустрічі урядів Італії та України в Римі, сказано в повідомленні компанії.

Проєкт вартістю 2,5 млрд євро передбачає створення одного з найсучасніших заводів із виробництва зеленої сталі в Європі потужністю 2,7 млн тонн на рік.

Завод використовуватиме технології на основі електродугових печей та вторинної сировини, зокрема брухту, чавуну та заліза прямого відновлення, які поставлятимуться з України.

Будівництво планується розпочати на початку 2025 року, а виробництво сталі – наприкінці 2027 року.

До початку 2025 року планується підписати програмну угоду. Цей документ визначатиме конкретні дії, зокрема концесію на рекультивацію земель, контракти щодо розвитку через Національне агентство з питань внутрішніх інвестицій та економічного розвитку Invitalia, заходи із забезпечення зайнятості, ініціативи у сфері відновлюваної енергетики та покращення портової інфраструктури.

Проєкт уже досяг певних успіхів. Італійське державне кредитно-експортне агентство SACE та провідні банки, зокрема Cassa Depositi e Prestiti, офіційно висловили зацікавленість у наданні фінансової підтримки.

Окрім того, Адміністрація портової системи Північного Тірренського моря підтвердила відповідність проєкту своїм планам розвитку, а Metinvest-Adria досягла угоди з металургійною компанією JSW Steel Italia S.p.A. щодо забезпечення доступу до промислових зон.

"Ця угода є важливим кроком до створення одного з найбільш сталих металургійних заводів у Європі. Проєкт допоможе зміцнити італійську металургійну промисловість і гірничодобувну галузь України і продемонструє потенціал співпраці у сприянні промисловому розвитку. Ми висловлюємо подяку всім учасникам, зокрема MIMIT, регіону Тоскана та муніципалітету Пйомбіно, за їхню підтримку", — зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. Із них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".

Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.