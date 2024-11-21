"Метінвест" підписав декларацію з урядом Італії про будівництво заводу з виробництва зеленої сталі. Він працюватиме з українською сировиною
Група "Метінвест" Ріната Ахметова та Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали історичну декларацію про будівництво великого заводу з виробництва зеленої сталі у місті Пйомбіно.
Підписання відбулося під час зустрічі урядів Італії та України в Римі, сказано в повідомленні компанії.
Проєкт вартістю 2,5 млрд євро передбачає створення одного з найсучасніших заводів із виробництва зеленої сталі в Європі потужністю 2,7 млн тонн на рік.
Завод використовуватиме технології на основі електродугових печей та вторинної сировини, зокрема брухту, чавуну та заліза прямого відновлення, які поставлятимуться з України.
Будівництво планується розпочати на початку 2025 року, а виробництво сталі – наприкінці 2027 року.
До початку 2025 року планується підписати програмну угоду. Цей документ визначатиме конкретні дії, зокрема концесію на рекультивацію земель, контракти щодо розвитку через Національне агентство з питань внутрішніх інвестицій та економічного розвитку Invitalia, заходи із забезпечення зайнятості, ініціативи у сфері відновлюваної енергетики та покращення портової інфраструктури.
Проєкт уже досяг певних успіхів. Італійське державне кредитно-експортне агентство SACE та провідні банки, зокрема Cassa Depositi e Prestiti, офіційно висловили зацікавленість у наданні фінансової підтримки.
Окрім того, Адміністрація портової системи Північного Тірренського моря підтвердила відповідність проєкту своїм планам розвитку, а Metinvest-Adria досягла угоди з металургійною компанією JSW Steel Italia S.p.A. щодо забезпечення доступу до промислових зон.
"Ця угода є важливим кроком до створення одного з найбільш сталих металургійних заводів у Європі. Проєкт допоможе зміцнити італійську металургійну промисловість і гірничодобувну галузь України і продемонструє потенціал співпраці у сприянні промисловому розвитку. Ми висловлюємо подяку всім учасникам, зокрема MIMIT, регіону Тоскана та муніципалітету Пйомбіно, за їхню підтримку", — зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.
Від початку повномасштабного вторгнення компанія "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. Із них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".
Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А що то за зелена сировина? Хотілося б, канєшна, шоб усіх зелених... тойво...
правильно мало бути написано - заводу з виробництва "зеленої" сталі
А то незрозуміло - чи то від кольору металу , чи то від Зеленського
вкруг АзметовА зберуться усі риги і почнуть думати як підмяти знову Україну
Постачальник дешевого брухту - ЗСУ. Хароша схєма, лєонідич.
Сировина - брухт.
Тобто, замість того, аби виплавляти зелену дешеву сталь з власного металобрухту, ми будемо відправляти той брухт за безцінь до Італії, де Ахметов буде за копійки робити дорогу сталь. Всі податки він також буде сплачувати в Італії.
Як це називається - грабунок, правильно.
Але ж яке "потужне досягнення"!
І щодо брухту, окремо. В Україні, кров'ю українців, тільки ворожої техніки вже утилізовано десятки тисяч танків та інших бойових броньованих машин, які безпосередньо перетворилися на брухт.
Порахуйте, скільки важить танк, скільки в ньому маси, тільки сталі, і яка ціна хоча би брухту на сталь.
Одного тільки залізобрухту на мільярди.
Все це тихо прибирає Ахметов - та вивозить задарма закордон і робить на тому сотні мільярдів.
І Україна з того отримає велике НІЧОГО.
Хіба тільки локшину, на вуха, про те, як ми потужно за цим контрактом "розвиваєм гіпєрнічу галузь".
Жеріть, не обляпайтеся і скажіть спасіби Ахметову, що він же ж допоміг "очистити неньку -Україну" від брухту (та грошей) та кинув пару крихт натомість.
3,14дарасТхір аж занадто довго перебуває на свободі. Йому вже давно пора скласти компанію одному Бєні, котрого через "самотність" дусить Величезна Жаба.
А рабів своїх одних знищив (Донбас, Маріуполь), других планує- Запоріжжя?
Запоріжжя любить ахмєтова і зельця