Через санкційні винятки Росія заробила понад 2 мільярди євро на металопродукції з початку року, – уповноважений президента

Завдяки виняткам із санкцій у 2023 році Росія експортувала до ЄС продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК) на суму 3 млрд євро, а за 9 місяців 2024 року – ще на 2,1 млрд євро. Тому санкційні винятки для деяких груп російських товарів, зокрема для металургійної продукції, мають бути скасовані.

Про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі з послами країн Євросоюзу.

"Брифуючи учора послів країн ЄС, я окремо артикулював несправедливість санкційних винятків на деякі групи російських товарів замість підтримки українських. Метали, кремнієві вироби, долотне обладнання... Замість санкціонувати російське і купувати українське, вони продовжують платити мільярди росіянам. Це несправедливо", – наголосив Власюк.

Він нагадав, що підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК) Росії напряму підтримують російський ВПК.

"Наприклад, російська група НЛМК, що належить олігарху Лісіну, постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі (частка ринку близька до 100%). Ця сталь критично важлива для російської оборонної промисловості", – зауважив уповноважений президента з питань санкційної політики.

Однак через чинні санкційні винятки (тривалий перехідний період і комфортні квоти) ЄС продовжує закупівлю напівфабрикатів із Росії. Власюк пояснив, що для України це має потрійний негативний вплив:

Фінансування війни: Санкційні винятки забезпечують Росії понад 6 млрд євро доходів, які використовуються для фінансування війни проти України. Енергетичні доходи Росії: Експорт продукції ГМК — це непрямий експорт приблизно 4 млрд кубометрів природного газу, що приносить додаткові доходи "Газпрому". Економічні втрати України: Російська продукція на ринку ЄС витісняє українську залізорудну продукцію та чавун, що завдає Україні втрат на понад 1,6 млрд євро.

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З огляду на це Власюк запропонував скоротити перехідний період для слябів, чавуну та заліза прямого одержання (DRI) до 31 грудня 2024 (санкції проти них запрацюють повною мірою лише через 4 роки, у 2028 році).

"Потрібно також запровадити персональні санкції проти Володимира Лісіна та групи НЛМК (ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат", ТОВ "ВІЗ-Сталь", АТ "Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат"), враховуючи їх значущість для російської агресії. Лісін є давнім соратником Путіна та, за відкритими даними, сприяє функціонуванню тіньового флоту Росії. Також потрібно запровадити секторальні санкції проти інших товарів, та індивідуальні санкції на "Волгабурмаш", – додав Власенко.