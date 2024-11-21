Мін’юст подав позов про конфіскацію частки дружини Медведчука в каналах групи "1+1"

Міністерство юстиції України через Вищий антикорупційний суд хоче стягнути в дохід держави частки дружини зрадника та колишнього народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко в юридичних особах телеканалів групи "1+1".

Про це пише Детектор медіа із посиланням на повідомленні Мін'юсту.

Водночас юридичні особи каналів 112, Zik та NewsOne у справі щодо санкцій проти Медведчука та його дружини не фігурують.

Справу розглядає Вищий антикорупційний суд. Найближче засідання заплановано на 27 листопада.

До стягнення, зокрема, було заявлено:

8,2104% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Студія 1+1",

8,1617% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Гравіс-кіно",

8,1617% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства "ТЕТ",

8,1617% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Рєал Істейт-ТВ",

100% частки в статутному капіталі приватного підприємства "Омега-TV".

5 липня 2024 року Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про конфіскацію активів Медведчука і Марченко. Серед заявленого до стягнення є майно телеканалів, але перелік каналів Мін'юст не вказав.

Власність Марченко в українських телеканалах

Як пише видання, "1+1" впродовж останніх двох років перевели частину брендів своїх каналів на нові юридичні особи.

Наприклад, компанія, яка належить Ігорю Коломойському, – ТОВ "Студія 1+1" – змінила логотип свого каналу з "1+1 Україна" на "1+1 Марафон". Канал "Бігуді" (ТОВ "Рєал Істейт-ТВ") змінив логотип на "2+2 марафон". Бренди ТЕТ і "2+2" належать ПрАТ "Телекомпанія "ТЕТ" і ТОВ "Рєал Істейт-ТВ" (власники – Коломойський і соратники). Тобто юридичні особи цих каналів фігурують у справі про стягнення частки на користь держави.

Однак відсоток власності Марченко в цих компаніях не вважається істотною участю.

У лютому 2021 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевірила канали групи "1+1" щодо наявності в структурі власності дружини Медведчука та не знайшла порушень. Тоді регулятор аргументував свою позицію тим, що частка Марченко становить 8% і не є істотною участю.

Справа про стягнення перебуває на стадії вступних промов (пояснень) третіх осіб у справі, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору.

У лютому 2023 року суд арештував майно Марченко на загальну суму понад 5,6 млрд грн. Зокрема, активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах, втім, тоді не уточнювалось, про які саме компанії йде мова.

Управління Служби безпеки України розказало лише про арешт ПП "Омега-TV". Ця компанія входить до групи власності Віктора Медведчука та пов'язаних із ним осіб. Вона має розмір статутного капіталу 1 млн грн, займається виробництвом кіно- та відеофільмів і телевізійних програм.

Марченко заснувала компанію ще в 2000 році, коли вела в ефірі державного каналу "УТ-1" соціально-розважальне шоу "Моя професія" та політичне токшоу "Час". Ця ж компанія виробляла документальний цикл "Імена". Програми виходили в ефір на "УТ-1", з 2005 року – на "Інтері".

У структурі власності "1+1" від 14 квітня 2021 року замість компанії Bolvik Ventures LTD, контролерами якої були Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %), з'явилася кіпрська компанія Charlane limited.

33,3% цієї компанії через Kirena Holdings Ltd та через ТОВ "Інвестиційна компанія "Гармонія"" належать Оксані Марченко. Вона є бенефіціаркою ТОВ "Інвестиційна компанія "Гармонія".

У грудні 2021 року у пресслужбі "1+1 медіа" заявили, що в частках власності фізичних осіб не відбулось жодних змін, безпосередні та кінцеві власники також не змінились. Після цього канал не відповідав на запити щодо присутності у власності дружини Медведчука.