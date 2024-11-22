БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 742 11

Російський "Газпромбанк" порадив клієнтам за кордоном терміново знімати гроші з рахунків. Напередодні він потрапив під санкції

Російський "Газпромбанк", який напередодні потрапив під санкції США, попередив своїх клієнтів про труднощі з роботою карток UnionPay за кордоном.

Про це пише Коммерсант.

Як повідомляється, у SMS-розсилці банку клієнтам рекомендують найближчим часом зняти готівку для оплати покупок.

21 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

"Газпромбанк" залишався останнім з-поміж найбільших російських банків, щодо якого досі не були застосовані санкції

"Санкції ускладнять можливості Кремля ухилятися від санкцій США та фінансувати та озброювати свою армію. Ми продовжуватимемо вживати рішучих заходів проти будь-яких фінансових каналів, які Росія використовує для підтримки своєї незаконної та неспровокованої війни в Україні", – зазначила очільниця Мінфіну США Джанет Єллен.

Читайте також: Китайські банки почали закривати платежі через Індію, ОАЕ та Гонконг для російських компаній

Російська влада використовує цей банк для закупівлі військового обладнання та виплат солдатам. Раніше санкції проти "Газпромбанку" запровадили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

Водночас OFAC видала дві ліцензії, які дають додатковий час резидентам США, щоб згорнути операції за участю "Газпромбанку". Крім того, окремий виняток з цих санкцій пов'язаний з "дипломатичною діяльністю" російського банку, а також операціями неурядових та міжнародних організацій у РФ.

Раніше стало відомо, що останній із великих державних банків Росії, який зберігає доступ до системі SWIFT і розрахунків у основних світових валютах, – "Газпромбанк" – стане об'єктом нових санкцій США

Банк – третій за розміром активів у Росії та є хабом для газових розрахунків із Європою.

Із початку 2023 року у "Газпромбанку" виникли проблеми з операціями в доларах після того, як американські JPMorgan Chase Bank та Bank of New York Mellon (BoNY) закрили йому кореспондентські рахунки.

Згідно з повідомленням на сайті банку, зараз йому, як і раніше, доступні перекази в євро, а також у китайських юанях та казахстанських тенге.

Раніше Україна неодноразово закликала західних партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT. Проте ані США, ані ЄС не зробили цього, оскільки саме цей банк було визначено урядом РФ для розрахунків за російський газ.

Автор: 

банки (6954) росія (14183) санкції (4379)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Падіння США, ага його передрікали ще в дореволюційній Росії. Ваші вологі фантазії нікого не цікавлять.
показати весь коментар
22.11.2024 10:03
+2
Чекаю,коли труп сусіда пропливе
по річці
показати весь коментар
22.11.2024 11:03
+1
Побачимо,який запас міцності у
кацапів...ставки по кредитам вже
сягнули 40%.
показати весь коментар
22.11.2024 09:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Охерєнні санкції. І, головне, вчасно.
показати весь коментар
22.11.2024 09:27 Відповісти
ого 3000 дней прошло, какое же вчасно? Их должны были ещё в 14-м банить
показати весь коментар
22.11.2024 09:36 Відповісти
Укрзвязда, переходь на українську, бо щось дуже підозріло, що ти не розумієш сарказму. Прямо, як москаль.
показати весь коментар
22.11.2024 13:27 Відповісти
не дал Бог чувства юмора
показати весь коментар
22.11.2024 13:28 Відповісти
Побачимо,який запас міцності у
кацапів...ставки по кредитам вже
сягнули 40%.
показати весь коментар
22.11.2024 09:36 Відповісти
цифры страшные вещи могут вам рассказать. Не переоценивайте свою нервную систему. И тогда как враг готовился к войне ещё с 2000-го, Украина сдала ядерное оружие и до сих пор у неё нет союзников в войне - вот такой смех
показати весь коментар
22.11.2024 09:38 Відповісти
Чекаю,коли труп сусіда пропливе
по річці
показати весь коментар
22.11.2024 11:03 Відповісти
чтобы он там оказался, наш политический труп, клоун должен уйти. Иначе он не даст закончить войну
показати весь коментар
22.11.2024 11:28 Відповісти
Багатополярний світ і падіння США - це реальність, з якою потрібно змиритися. Але для цього потрібно бути власником доларового рахунку в американському банку і не бути замішаним із кацапляндією

А сама ідея, то взагалі класна
показати весь коментар
22.11.2024 09:45 Відповісти
Падіння США, ага його передрікали ще в дореволюційній Росії. Ваші вологі фантазії нікого не цікавлять.
показати весь коментар
22.11.2024 10:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 