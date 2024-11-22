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Новини Тіньова економіка
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Європа занепокоєна нелегальним ринком підакцизних товарів України і вимагає діяти, - ЗМІ

нелегальний ринок цигарок

Європейські та американські ЗМІ, також посли "Великої сімки" все частіше висловлюються про загрозу нелегального тютюнову ринку, який загрожує не лише Україні, а і має негативний вплив на країни ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна.

Видання нагадує, що щонайменше 8 останніх років міжнародні тютюнові компанії, що працюють в Україні, б’ють на сполох через зростання частки нелегального тютюнового ринку: контрабанда, контрафакт, незаконна торгівля. У 2018 році частка нелегального ринку склала 4,4%. Тоді легальні гравці ринку, спираючись на свій багаторічний досвід, казали, що у разі, коли ця цифра перетне позначку 10%, будуть великі проблеми. В кінці 2023-го року вона досягла позначки 25,7%. Тепер український нелегальний ринок, з одного боку, суттєво знижує надходження до Держбюджету України, з іншого – став головним болем для країн ЄС, куди гірськими потоками тече підроблена тютюнова продукція, вироблена в Україні.

Також у європейській пресі періодично почали з’являтися публікації, в яких висловлюється занепокоєння щодо нелегального тютюнову ринку України.

Так, доктор філософії, старший науковий співробітник Євразійської програми FPRI Стівен Дж. Бланк у своїй статті у виданні Eureporter зазначив, що Україна обігнала Китай і стала найбільшим джерелом нелегального тютюну в Європі та залишається такою.

"Для України незаконна торгівля тютюновими виробами призвела до втрат доходів у розмірі цілих 20,5 мільярда гривень (близько 480 мільйонів євро) у вигляді несплачених або недоплачених податків у 2022 році", — стверджує Стівен Дж. Бланк.

За його даними, легальний обсяг сигарет знизився на 46% за період із 2018 до 2022 року, а частка нелегальної торгівлі зросла з 2% у 2017 році до рекордно високого рівня 25,7% у жовтні 2023 року.

Про нелегальний український ринок також пише і американське видання The Hill у статті під назвою "Війна Росії в Україні наповнює ЄС нелегальними сигаретами": "Нелегальні сигарети, які становили чверть українського тютюнового ринку, виснажують цінні ресурси, необхідні для того, щоб допомогти Україні захистити себе від триваючого вторгнення Росії. Український уряд втратив сотні мільйонів доларів податкових надходжень від тютюнових виробів на тлі стабільного зростання цієї кримінальної галузі".

Європейське бюро по боротьбі з шахрайством заявило, що російське вторгнення в Україну розширило маршрути контрабанди тютюну, створивши проблему у всьому Європейському Союзі. Через розповсюдження цих незаконних продуктів країни-члени ЄС також втратили сотні мільйонів євро бюджетних надходжень.

"Незаконна торгівля може підірвати готовність Заходу продовжувати відносини з Україною", - вважає Стівен Дж. Бланк.

Цього року посли країн "Великої сімки" надіслали листи прем’єр-міністру України, голові Офісу президента і ще низці урядовців та парламентарів з вимогою посилити боротьбу з контрафактом підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів.

"Ми закликаємо Україну визначити чітку стратегію, завдання та часові рамки дій правоохоронних органів та органів державної влади для боротьби з нелегальною торгівлею в цих пріоритетних секторах. Бюро економічної безпеки України та Державні податкова та митна служби є невід’ємною частиною досягнення цієї мети", – йдеться у листі.

цигарки (354)


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Топ коментарі
+10
Чим ця Європа занепокоїна?! А результатом прильту МБР по Дніпру та тим, що в Україні щодня гинуть тисячі від рук москальського шизофреніка вон не занепокоїна!? Чи вона думає, та Європа, що її ця доля омене. Шизофренік же ясно всім сказав - будимо лупиту, куди захочемо, чи ще комусь це не зрозуміло?! Вже навіть тупі, сліпі, глухі крадії "зе" з ВР України зрозуміли, що треба валити поки не пізно, засідання відмінили.
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22.11.2024 09:14
+10
А тим що кожен день в УКРАЇНІ гинуть мирні люди,не занепокоєна Європа?!
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22.11.2024 09:19
+5
Вся эта нелегальна история с табаком , НЕ может работать без крышевания . Помнится с приходом Зеленского к власти , началась массовая торговля сигаретами без акцизных марок. В Киеве на Васильковской возле магазина Кишеня , стоял стол , с которорого свободно торговали сигаретами без акцизных марок. Подобная торговля была и на Демеевском рынке. А если вспонить про историю с Кауманом и штрафом 6.5 миллиарда гривен , и участие Зеленского в этой истории . То много чего становится понятным.
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22.11.2024 09:27
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Палити шкідливо.... (МОЗ попереджає)
Якщо не палити - ринок цигарок згасне сам по собі...
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22.11.2024 09:13 Відповісти
Файно заплатили автоконцерни тютюновим компаніям шоб не відповідати за захворювання людей через вихлопні гази .
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22.11.2024 09:29 Відповісти
Чим ця Європа занепокоїна?! А результатом прильту МБР по Дніпру та тим, що в Україні щодня гинуть тисячі від рук москальського шизофреніка вон не занепокоїна!? Чи вона думає, та Європа, що її ця доля омене. Шизофренік же ясно всім сказав - будимо лупиту, куди захочемо, чи ще комусь це не зрозуміло?! Вже навіть тупі, сліпі, глухі крадії "зе" з ВР України зрозуміли, що треба валити поки не пізно, засідання відмінили.
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22.11.2024 09:14 Відповісти
а півмільярда євро, це вкрадені податки на які можна закупити зброю , країна злодюг
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22.11.2024 09:57 Відповісти
А тим що кожен день в УКРАЇНІ гинуть мирні люди,не занепокоєна Європа?!
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22.11.2024 09:19 Відповісти
Влада країн Європи робить точно більше для перемоги України, ніж влада України.
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22.11.2024 11:40 Відповісти
Вся эта нелегальна история с табаком , НЕ может работать без крышевания . Помнится с приходом Зеленского к власти , началась массовая торговля сигаретами без акцизных марок. В Киеве на Васильковской возле магазина Кишеня , стоял стол , с которорого свободно торговали сигаретами без акцизных марок. Подобная торговля была и на Демеевском рынке. А если вспонить про историю с Кауманом и штрафом 6.5 миллиарда гривен , и участие Зеленского в этой истории . То много чего становится понятным.
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22.11.2024 09:27 Відповісти
Ну ніяк Європа не заспокоїться занепокоїться.
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22.11.2024 09:34 Відповісти
а ви підтримуєте цей беспрєдєл в країні? вам Європа винувата?
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22.11.2024 10:01 Відповісти
Кидайте палити, навіщо це вам?
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22.11.2024 09:36 Відповісти
Податки на тютюн це просто жах - і про те шо тими податками з чись там борються то таке байка ( просто хтось там де ніту корупції там де заходить Сонце вирішив заробити на нелегальному ринку ).
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22.11.2024 10:34 Відповісти
В нас зараз інші великі проблеми-війна, і зелена влада!
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22.11.2024 09:54 Відповісти
Минеться проблема з нелегальним тютюном появиться що Україна інтенсивно винищує дрібних гризунів (щурі , миші , бурундуки ...) або ще щось придумають .
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22.11.2024 10:15 Відповісти
Падлючі політики бажають щоб гроші тільки у їх кишені надходили, оце їх непокоїть НАЙБІЛЬШЕ.
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22.11.2024 10:36 Відповісти
Європа не занепокоєна позасанкційним транспортуванням нафти танкерами "тіньового флоту" ерефії з новоросійський у Констанцу?
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02.12.2024 07:51 Відповісти

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