Європа занепокоєна нелегальним ринком підакцизних товарів України і вимагає діяти, - ЗМІ

Європейські та американські ЗМІ, також посли "Великої сімки" все частіше висловлюються про загрозу нелегального тютюнову ринку, який загрожує не лише Україні, а і має негативний вплив на країни ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна.

Видання нагадує, що щонайменше 8 останніх років міжнародні тютюнові компанії, що працюють в Україні, б’ють на сполох через зростання частки нелегального тютюнового ринку: контрабанда, контрафакт, незаконна торгівля. У 2018 році частка нелегального ринку склала 4,4%. Тоді легальні гравці ринку, спираючись на свій багаторічний досвід, казали, що у разі, коли ця цифра перетне позначку 10%, будуть великі проблеми. В кінці 2023-го року вона досягла позначки 25,7%. Тепер український нелегальний ринок, з одного боку, суттєво знижує надходження до Держбюджету України, з іншого – став головним болем для країн ЄС, куди гірськими потоками тече підроблена тютюнова продукція, вироблена в Україні.

Також у європейській пресі періодично почали з’являтися публікації, в яких висловлюється занепокоєння щодо нелегального тютюнову ринку України.

Так, доктор філософії, старший науковий співробітник Євразійської програми FPRI Стівен Дж. Бланк у своїй статті у виданні Eureporter зазначив, що Україна обігнала Китай і стала найбільшим джерелом нелегального тютюну в Європі та залишається такою.

"Для України незаконна торгівля тютюновими виробами призвела до втрат доходів у розмірі цілих 20,5 мільярда гривень (близько 480 мільйонів євро) у вигляді несплачених або недоплачених податків у 2022 році", — стверджує Стівен Дж. Бланк.

За його даними, легальний обсяг сигарет знизився на 46% за період із 2018 до 2022 року, а частка нелегальної торгівлі зросла з 2% у 2017 році до рекордно високого рівня 25,7% у жовтні 2023 року.

Про нелегальний український ринок також пише і американське видання The Hill у статті під назвою "Війна Росії в Україні наповнює ЄС нелегальними сигаретами": "Нелегальні сигарети, які становили чверть українського тютюнового ринку, виснажують цінні ресурси, необхідні для того, щоб допомогти Україні захистити себе від триваючого вторгнення Росії. Український уряд втратив сотні мільйонів доларів податкових надходжень від тютюнових виробів на тлі стабільного зростання цієї кримінальної галузі".

Європейське бюро по боротьбі з шахрайством заявило, що російське вторгнення в Україну розширило маршрути контрабанди тютюну, створивши проблему у всьому Європейському Союзі. Через розповсюдження цих незаконних продуктів країни-члени ЄС також втратили сотні мільйонів євро бюджетних надходжень.

"Незаконна торгівля може підірвати готовність Заходу продовжувати відносини з Україною", - вважає Стівен Дж. Бланк.

Цього року посли країн "Великої сімки" надіслали листи прем’єр-міністру України, голові Офісу президента і ще низці урядовців та парламентарів з вимогою посилити боротьбу з контрафактом підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів.

"Ми закликаємо Україну визначити чітку стратегію, завдання та часові рамки дій правоохоронних органів та органів державної влади для боротьби з нелегальною торгівлею в цих пріоритетних секторах. Бюро економічної безпеки України та Державні податкова та митна служби є невід’ємною частиною досягнення цієї мети", – йдеться у листі.