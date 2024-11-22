Унаслідок негоди є знеструмлення у дев’яти областях. Графіки відключень діють по всій Україні

Через негоду енергетики фіксують знеструмлення 325 населених пунктів у дев’яти областях. Водночас у всіх регіонах діють заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що через складні погодні умови –дощ, мокрий сніг, ожеледь та сильні пориви вітру – на ранок були знеструмлені 325 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській,Чернігівській, Донецькій, Черкаській і Херсонській областях.

При цьому рівень споживання електроенергії вранці 22 листопада був таким же, як і попереднього дня. Вчора, 21 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 4,5% нижчим, ніж днем раніше, що пояснюється більшим обсягом застосування заходів обмеження.

Для збалансування енергосистеми – у період з 6:00 до 22:00 сьогодні в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно – можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

Як повідомлялося, 21 листопада "Укренерго" двічі за день збільшувало обсяги відключень світла у більшості областей.

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.