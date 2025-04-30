У Польщі затримали підозрювану у справі про відмивання мільярдів через IBox Bank, готується екстрадиція, – БЕБ

Польські правоохоронці затримали директора одного з департаментів АТ "Айбокс банк" Ірину Циганок, яка була оголошена в міжнародний розшук у справі про міскодинг на 5 мільярдів гривень.

Наразі вирішується питання щодо її екстрадиції в Україну, повідомляє пресслужба Бюро економічних розслідувань (БЕБ).

Як повідомлялося, у липні 2023 року Ірині Циганок та власниці "Айбокс банку" Альоні Шевцовій, а також ще одній їх спільниці Зої Нестеровській повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу.

За даними слідства, вони допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн. Для реалізації схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

Матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки "Айбокс банку" Альони Шевцової та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями ККУ: ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей" та ст. 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом". Їх було оголошено в розшук.

Оскільки підозрювані переховувалися за кордоном, Личаківський районний суд міста Львова ухвалив рішення про початок спеціального досудового розслідування. Наразі його завершено. Матеріали справи відкриті для ознайомлення стороні захисту. Після цього кримінальне провадження буде скеровано до суду.

Справа "Айбокс Банку"

У березні 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Серед іншого, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру. За даними БЕБ, таким чином банк сприяв ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків на 400 млн грн.

Акціонерами "Айбокс-Банку" були Володимир Дробот, якому належало 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіла 24,98% акцій.

За даними СБУ, керівники банку допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн. У липні 2023 року СБУ повідомило про підозру Шевцовій та двом топменеджерам банку, але його власниця встигла втекти за кордон. За даними на сайті МВС, Альона Швецова зникла ще 8 березня 2023 року і переховується від правоохоронних органів.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.